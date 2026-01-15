Gobierno de Venezuela avanza en una "Constituyente Laboral": ¿qué se sabe?

Venezuela avanza en una "Constituyente Laboral", un proceso que busca "establecer las bases de una sociedad más justa y equitativa, laboralmente", a través del consenso, según explica el Ministerio del Trabajo. La iniciativa arrancó con el Congreso Nacional Constituyente de la Clase Obrera, el pasado 15 de diciembre, y días después entregó un "Plan Productivo" en el que se contemplan "nuevas acciones" para fortalecer el sistema productivo venezolano.

Este miércoles, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó que aspira a que "de esa Constituyente Laboral" pueda el país "tener una ley que exprese y signifique lo que fue nuestro padre Libertador Simón Bolívar en Angostura", donde —entre muchas cosas— el héroe de la independencia destacó que la prosperidad nacional depende de "las dos más grandes palancas de la industria: el trabajo y el saber".

Por ello, Rodríguez señaló que "la doctrina universal bolivariana" y su concepto "de justicia social, de equidad social, de inclusión", deben ser parte fundamental de "este nuevo marco que están ustedes elaborando". "Que esa Constituyente Laboral sea un marco para la felicidad de nuestro pueblo, que ha sido sometido injustamente a un bloqueo criminal, a un bloqueo ilegítimo" por parte de EE.UU. y sus aliados, agregó.

"Que podamos nosotros decir, gracias al esfuerzo y el sacrificio de los trabajadores y las trabajadoras del país: hoy le entregamos a Venezuela esta nueva unión, este nuevo consenso de los trabajadores de nuestra Patria", enfatizó la mandataria encargada en una alocución telefónica durante una multitudinaria marcha convocada en Caracas por el sector obrero para exigir a EE.UU. la liberación de Maduro y Flores.

Lo "fundamental" de este proceso constituyente, detalló el Ejecutivo venezolano, "es discutir y proponer reformas que consoliden un nuevo modelo económico y social en Venezuela, que otorgue mayor poder y beneficios a la clase trabajadora. Es un espacio de diálogo abierto y participativo en el que todos y todas, sin distinciones, tienen voz y voto".

Propuesta productiva

En diciembre pasado, antes del secuestro de Maduro por fuerzas militares de EE.UU., representantes de la Comisión Promotora de la Constituyente Obrera le presentaron al mandatario un plan con nuevas acciones para fortalecer el sistema productivo del país a través de la sustitución de importaciones, la fabricación nacional de partes, piezas e insumos, y el desarrollo de ingeniería inversa para reactivar maquinaria paralizada.

De igual forma, se plantea allí la reducción de la dependencia tecnológica foránea, la recuperación de la capacidad instalada, el diagnóstico y planes de acción para reactivar plantas, empresas y tierras ociosas o subutilizadas, bajo gestión directa de la clase trabajadora y en encadenamiento productivo.

Así mismo, se apuesta a la articulación entre las empresas del Estado y el Poder Comunal para garantizar el ciclo completo de producción, distribución y comercialización, sin intermediarios especulativos, y la creación de un Consejo Científico Nacional de la Clase Obrera.

Áreas primordiales

El plan también contempla acciones puntuales para las áreas a desarrollar:

Otros temas fundamentales de la constituyente trabajadora, obrera o laboral, como también se le conoce, es renovar la dirección sindical y afinar respuestas ante los desafíos tecnológicos y geopolíticos de los nuevos tiempos, como tomar en cuenta el impacto de la robótica, la nanotecnología y la Inteligencia Artificial, entre otros puntos de la digitalización del trabajo.

Además, el proceso también procura defender los derechos alcanzados a través del proceso revolucionario venezolano, que se encuentran vigentes en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) promulgada por el entonces presidente Hugo Chávez el 30 de abril de 2012, hecho que marcó un hito en la justicia social de ese país suramericano.

Puntos claves de la LOTTT