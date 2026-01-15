Gobierno de Venezuela avanza en una "Constituyente Laboral": ¿qué se sabe?

Venezuela avanza en una "Constituyente Laboral", un proceso que busca "establecer las bases de una sociedad más justa y equitativa, laboralmente", a través del consenso, según explica el Ministerio del Trabajo. La iniciativa arrancó con el Congreso Nacional Constituyente de la Clase Obrera, el pasado 15 de diciembre, y días después entregó un "Plan Productivo" en el que se contemplan "nuevas acciones" para fortalecer el sistema productivo venezolano.
Este miércoles, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó que aspira a que "de esa Constituyente Laboral" pueda el país "tener una ley que exprese y signifique lo que fue nuestro padre Libertador Simón Bolívar en Angostura", donde —entre muchas cosas— el héroe de la independencia destacó que la prosperidad nacional depende de "las dos más grandes palancas de la industria: el trabajo y el saber".
Por ello, Rodríguez señaló que "la doctrina universal bolivariana" y su concepto "de justicia social, de equidad social, de inclusión", deben ser parte fundamental de "este nuevo marco que están ustedes elaborando". "Que esa Constituyente Laboral sea un marco para la felicidad de nuestro pueblo, que ha sido sometido injustamente a un bloqueo criminal, a un bloqueo ilegítimo" por parte de EE.UU. y sus aliados, agregó.
#AUDIO????| Presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela Delcy Rodríguez resaltó que la Doctrina Universal Bolivariana esta presente en el nuevo marco que se construye desde la Constituyente Laboral.Subrayó que este espacio debe convertirse en un instrumento para… pic.twitter.com/hP4d0Op2Uy
— Rubenzy Jimenez (@rbmj93) January 14, 2026
"Que podamos nosotros decir, gracias al esfuerzo y el sacrificio de los trabajadores y las trabajadoras del país: hoy le entregamos a Venezuela esta nueva unión, este nuevo consenso de los trabajadores de nuestra Patria", enfatizó la mandataria encargada en una alocución telefónica durante una multitudinaria marcha convocada en Caracas por el sector obrero para exigir a EE.UU. la liberación de Maduro y Flores.
Lo "fundamental" de este proceso constituyente, detalló el Ejecutivo venezolano, "es discutir y proponer reformas que consoliden un nuevo modelo económico y social en Venezuela, que otorgue mayor poder y beneficios a la clase trabajadora. Es un espacio de diálogo abierto y participativo en el que todos y todas, sin distinciones, tienen voz y voto".
Propuesta productiva
En diciembre pasado, antes del secuestro de Maduro por fuerzas militares de EE.UU., representantes de la Comisión Promotora de la Constituyente Obrera le presentaron al mandatario un plan con nuevas acciones para fortalecer el sistema productivo del país a través de la sustitución de importaciones, la fabricación nacional de partes, piezas e insumos, y el desarrollo de ingeniería inversa para reactivar maquinaria paralizada.
De igual forma, se plantea allí la reducción de la dependencia tecnológica foránea, la recuperación de la capacidad instalada, el diagnóstico y planes de acción para reactivar plantas, empresas y tierras ociosas o subutilizadas, bajo gestión directa de la clase trabajadora y en encadenamiento productivo.
Así mismo, se apuesta a la articulación entre las empresas del Estado y el Poder Comunal para garantizar el ciclo completo de producción, distribución y comercialización, sin intermediarios especulativos, y la creación de un Consejo Científico Nacional de la Clase Obrera.
Áreas primordiales
El plan también contempla acciones puntuales para las áreas a desarrollar:
Otros temas fundamentales de la constituyente trabajadora, obrera o laboral, como también se le conoce, es renovar la dirección sindical y afinar respuestas ante los desafíos tecnológicos y geopolíticos de los nuevos tiempos, como tomar en cuenta el impacto de la robótica, la nanotecnología y la Inteligencia Artificial, entre otros puntos de la digitalización del trabajo.
Además, el proceso también procura defender los derechos alcanzados a través del proceso revolucionario venezolano, que se encuentran vigentes en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) promulgada por el entonces presidente Hugo Chávez el 30 de abril de 2012, hecho que marcó un hito en la justicia social de ese país suramericano.
Puntos claves de la LOTTT
- Agroalimentaria: Creación de bancos de semillas y fondos de insumos controlados por los trabajadores; impulso de conucos (pequeños sembradíos) escolares y patios productivos; alianzas con campesinos y pescadores para asegurar materia prima y alimentos.
- Hidrocarburos y petroquímica: Recuperación de taladros, refinerías y plantas de gas, mediante el conocimiento técnico de los trabajadores; poder obrero sobre la distribución de combustible y gas, para evitar desvíos.
- Industrias básicas: Reactivación de las empresas básicas con cadenas productivas de hierro, acero, aluminio y forestal, con base en el modelo de gestión y dirección de la clase obrera.
- Salud y farmacéutica: Producción nacional de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos y su comercialización; recuperación de la infraestructura, equipos médicos del Sistema Público Nacional y el Conglomerado de Salud por brigadas de mantenimiento obrero.
- Servicios públicos: Control y seguimiento del mantenimiento preventivo y correctivo de las redes y equipos de servicios de electricidad, agua, telecomunicaciones y transporte; creación de talleres de recuperación de flota y fabricación de repuestos, defensa de la infraestructura crítica ante sabotajes y ataques.
- Educación: Transformación curricular productiva, técnica y descolonizadora; vinculación de las escuelas técnicas y universidades con los motores productivos para la innovación y el desarrollo tecnológico; crear un banco de datos de tesis para ser considerados como desarrollos para futuros innovadores de la clase trabajadora.
- Emprendimientos: Reconocer y organizar a los emprendedores como parte de la clase obrera, mediante la constitución de comités de apoyo, y fomento al emprendimiento en los circuitos comunales para su apoyo bajo la implementación del método de las '4F': formación, formalización, financiamiento, ferias y financiamientos para desarrollo de proyectos socioproductivos.
-
Defensa integral: Conformación, activación y fortalecimiento de los cuerpos de combatientes de la clase obrera en los centros de trabajo, públicos y privados, con entrenamiento militar, ideológico y táctico permanente. Incorporación de los trabajadores a la Milicia Bolivariana como componente especial para la defensa territorial y de las instalaciones estratégicas.
- Protección social: El trabajo es un derecho y un deber, por lo que se garantizan condiciones dignas y la seguridad social como servicio público.
- Jornada laboral: Se limita a 40 horas semanales diurnas, con máximos de 35 horas para jornada nocturna y 37,5 para la mixta, con dos días de descanso seguidos.
- Estabilidad y derechos: Protege contra el despido injustificado, indemniza por terminación, prohíbe la tercerización ilegal y reconoce la primacía de la realidad laboral.
- Seguridad y salud: El patrono es responsable de garantizar un ambiente seguro y salubre, y responde por accidentes y enfermedades laborales, independientemente de culpas.
- Inclusión: Fomenta la inclusión de personas con discapacidad y protege a las trabajadoras embarazadas, entre otros.
- Aplicación: Aplica a todas las empresas públicas y privadas, buscando proteger al trabajador como creador de riqueza social, y establece descansos de una hora dentro de la jornada y el disfrute de los días feriados nacionales.