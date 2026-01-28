Venezuela recibe a 273 compatriotas repatriados desde EEUU con la Gran Misión Vuelta a la Patria

Repatriación de 273 venezolanos bajo el programa: Vuelta a la Patria Credito: Agencias

Este miércoles regresó a Venezuela un grupo de 273 ciudadanos provenientes de la ciudad de Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos. Este retorno se enmarca en la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa del Gobierno Bolivariano diseñado para facilitar la reunificación familiar y el regreso seguro de los venezolanos en el exterior.

El grupo de repatriados está conformado por 232 hombres, 40 mujeres y un adolescente, quienes realizaron el trayecto bajo estrictos protocolos de seguridad y acompañamiento integral. La logística de este operativo fue coordinada por el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello, con el fin de garantizar que cada ciudadano reciba la atención necesaria al pisar suelo patrio.

Al arribar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, los compatriotas fueron recibidos por diversos órganos de seguridad ciudadana e instituciones del Estado. Como parte del protocolo de bienvenida, recibieron:

Verificación y Seguridad: Aplicación de los protocolos correspondientes por parte de las autoridades competentes.

Atención Médica: Evaluación por parte del personal médico del Fondo Administrativo de Salud del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Fasmij).

Medicamentos Gratuitos: Entrega de insumos médicos necesarios para asegurar la salud primaria de los recién llegados.

Este nuevo despliegue de la Gran Misión Vuelta a la Patria reafirma el compromiso de las autoridades venezolanas de brindar apoyo y protección a sus ciudadanos en el extranjero que desean retornar de manera voluntaria y segura al país.

Para que un venezolano en el exterior o su familia en el país puedan gestionar el retorno voluntario a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, existen canales específicos y un protocolo de registro:

1. ¿Cómo es el proceso de registro?

El interesado debe manifestar su deseo de regresar voluntariamente. Los pasos principales son:

Registro en el exterior: El ciudadano debe dirigirse a la Embajada o Consulado de Venezuela en el país donde se encuentre. Allí se llena un formulario de solicitud de repatriación y se entrega una copia del documento de identidad (Cédula o Pasaporte, aunque esté vencido).

Criterio de Vulnerabilidad: El programa prioriza a personas en situaciones críticas (falta de empleo, problemas de salud, desalojos o situaciones de calle).

Entrevista: El personal diplomático realiza una breve entrevista para constatar que el retorno es totalmente voluntario y sin coacción.

2. Oficinas y puntos de contacto

En el Exterior: Debido a la ruptura de relaciones en algunos periodos, en países como Estados Unidos el proceso se ha coordinado recientemente a través de vuelos especiales de repatriación gestionados por las autoridades migratorias y de seguridad de ambos países, tras acuerdos bilaterales específicos.

En Venezuela: Los familiares pueden acudir a la sede de la Cancillería de la República (MPPRE) en Caracas para solicitar información sobre el estatus de sus parientes o para formalizar el deseo de retorno de su familiar. También existen oficinas de atención al migrante en las gobernaciones estatales.

Plataforma Digital: El Gobierno suele habilitar registros a través de la plataforma Patria o portales oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores para censar a quienes desean regresar.

3. El beneficio del retorno

Una vez aprobada la solicitud, el Estado venezolano cubre el costo total del pasaje aéreo. Al llegar a Maiquetía, además de la atención médica que mencionamos anteriormente, se realiza un registro para vincular a los repatriados con programas sociales y de empleo en sus regiones de origen.

Es importante destacar que, bajo la gestión del capitán Diosdado Cabello y las nuevas autoridades de seguridad, se ha hecho hincapié en que el proceso sea expedito para evitar que los compatriotas pasen largas estancias en centros de detención extranjeros.

1. Puntos de contacto y Consulados activos

Aunque la logística desde Estados Unidos se maneja actualmente mediante operativos especiales coordinados directamente entre Washington y Caracas (debido a la situación diplomática), en el resto del mundo estos son los puntos principales:

En Latinoamérica: Los consulados en México (CDMX y Monterrey), Brasil (Boa Vista y Manaos), Colombia (Bogotá, Medellín y Cúcuta) y Chile (Santiago) son los que registran mayor volumen de solicitudes.

En Europa: La sección consular en Madrid, España, es el punto central para las solicitudes provenientes de la Unión Europea.

Gestión en EE. UU.: Al no haber consulados abiertos actualmente, los venezolanos en centros de detención o en situación de vulnerabilidad en ciudades como Phoenix, San Antonio o El Paso deben manifestar su voluntad de repatriación a las autoridades migratorias locales, quienes coordinan con el Gobierno Bolivariano los vuelos de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

2. Programas de Reinserción y Empleo

Una vez que los compatriotas llegan al Aeropuerto de Maiquetía y pasan los protocolos de salud, son vinculados a través del Sistema Patria con los siguientes beneficios:

Plan de Emprendimiento: Se facilita el acceso a microcréditos a través del Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro para aquellos que regresan con proyectos de oficios (panadería, mecánica, costura, etc.).

Misión Chamba Juvenil: Los repatriados menores de 35 años son incorporados prioritariamente a este programa para su formación e inserción en empresas del Estado y el sector privado.

Atención Social Inmediata: Se les otorga el Bono de Bienvenida a través de la Plataforma Patria y se les incluye en el sistema de distribución de alimentos (CLAP) de su comunidad de destino.

Salud Continua: Si el ciudadano regresa con una patología crónica detectada en el chequeo de llegada, el Fasmij coordina su tratamiento gratuito en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) o centros especializados según su lugar de residencia.

Hasta la fecha, la Gran Misión Vuelta a la Patria ha facilitado el retorno de más de 18.354 venezolanos desde diversos países.

Solo en lo que va de 2026, el programa ha intensificado sus operativos desde Estados Unidos, alcanzando cifras significativas en el último mes:

Vuelo reciente (28 de enero): Arribaron 273 compatriotas desde Phoenix, Arizona, en un vuelo coordinado por las autoridades de seguridad y salud.

Acumulado del año: Hasta mediados de enero de 2026, se reportó que más de 15.000 migrantes han regresado al país durante el último ciclo anual.

Frecuencia operativa: Solo en enero de 2026 se han registrado al menos cinco vuelos de repatriación directa desde EE. UU. (específicamente desde Arizona y Texas), sumando más de 1.100 personas retornadas en estas semanas.

Hito del programa: El vuelo que llegó el pasado 26 de enero marcó el número 103 del Plan Vuelta a la Patria desde su reactivación.

Cada grupo que llega al Aeropuerto de Maiquetía recibe atención médica gratuita, medicamentos y acompañamiento de seguridad para asegurar su reinserción familiar en el país.