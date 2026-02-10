Ministerio Público solicitó revocación de medida cautelar de Juan Pablo Guanipa por incumplimiento de las condiciones impuestas

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este lunes la revocatoria de la medida cautelar de Juan Pablo Guanipa: en virtud de haberse verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas por el precitado órgano jurisdiccional.

A través de un comunicado emitido por sus redes sociales, el organismo recordó que "las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas y que su incumplimiento faculta al órgano judicial a solicitud de parte: revocar o sustituir la medida previamente otorgada, conforme a la legislación vigente".

En ese sentido, el Ministerio Público ha solicitado al Tribunal que adopte las decisiones que en derecho correspondan, en resguardo del "proceso penal, para pasar a un régimen de detención domiciliaria".

Asimismo, invocó el espíritu del Programa de Convivencia Democrática y Paz en curso, así como la consulta de la Ley de Amnistía, en aras de garantizar la unión y reconciliación de los venezolanos en este momento histórico.



"Venezuela reclama un espacio para el encuentro nacional en el marco de la Constitución de la República", concluyó.