(VIDEO) Venezuela ante la ONU: mensaje contundente de Samuel Moncada, antes del secuestro

En una intervención notable ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela, expone la posición del país frente a los Estados Unidos y temas clave que afectan la paz, la soberanía y el orden internacional

Credito: VTV

Lunes, 09 de febrero de 2026.- En una intervención notable ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela, expone la posición del país frente a los Estados Unidos y temas clave que afectan la paz, la soberanía y el orden internacional.

Su mensaje se centra en la defensa del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la denuncia de acciones que considera amenazas a la estabilidad de las naciones.

Si no lo ha visto, no se lo pierda.



Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)

