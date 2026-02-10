Inaugurado abasto obrero Hugo Chávez para trabajadores del Metro de Caracas

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, puso en funcionamiento este lunes 09 de febrero el Abasto Obrero Hugo Chávez, en la estación Propatria del Metro de Caracas, para los trabajadores y las trabajadoras del sistema de transporte subterráneo capitalino.

A través de un pase satelital, el ministro del Poder Popular para el Transporte, vicealmirante Aníbal Eduardo Coronado mostró el local e informó que van a estar a disposición todos los productos de la cesta básica, alimentos de producción nacional y de los cuales los emprendedores de las respectivas comunas también serán favorecidos porque serán los principales proveedores.

Son espacios totalmente modernizados y, comentó, la iniciativa viene a generar "un nuevo escalamiento de lo que representa el Plan Bodega".

La propuesta tiene el apoyo del Banco Digital de los Trabajadores (BDT) para garantizar un esquema de comercialización de los rubros de la producción nacional y que aprovecha la fortaleza ya garantizada de 98 % de soberanía en producción alimentaria.

La Presidenta encargada agradeció la iniciativa, y tras saludar a trabajadores y trabajadoras del Metro de Caracas, instó a las empresas seguir en esta ruta económica. "Este es el camino que debemos construir", concluyó.