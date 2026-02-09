(VIDEO) Si quieres la guerra, dale el Nobel de La Paz

Lunes, 09 e febrer e 2026.- Cárteles de los soles y de las lunas, tráfico de cocaína inventado, acusaciones de falsas financiaciones de campañas electorales a la izquierda por los cárteles y silencio de la financiación real de los cárteles y de EEUU a la derecha, la democracia por aquí y el fentanilo por allá, armas inventadas de destrucción masiva, los migrantes que amenazan con remplazar a los buenos blancos, el Nobel de la paz a una mercenaria, asesinatos encubiertos en la lucha contra la droga, retirada de visa y cuentas corrientes a los jueces del tribunal penal internacional, la promesa de hacer un resort precioso sobre los cientos de miles de muertos de Gaza, soltar al condenado al ex narcopresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a medio siglo de cárcel por traficante, al tiempo que se asedia a Venezuela acusando a Maduro de ¡traficante!, la libertad, la libertad, la libertad, líderes políticos mexicanos, colombianos, hondureños, salvadoreños.