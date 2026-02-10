Sistema Patria publicará encuesta a trabajadores para consultar nuevo modelo laboral venezolano

La información la dio a conocer la mandataria encargada Delcy Rodríguez durante una visita a la planta Alimentos Río de Oro L´Prado, ubicada en el municipio Baruta del estado Miranda.

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes que el Sistema Patria publicará una encuesta a trabajadores para consultar las opiniones y condiciones laborales para diseñar el nuevo modelo.

La información la dio a conocer la mandataria encargada durante una visita a la planta Alimentos Río de Oro L´Prado, ubicada en el municipio Baruta del estado Miranda desde donde destacó que esta iniciativa busca recolectar las propuestas directas de la clase obrera venezolana para la construcción de la Constituyente Laboral,

Señaló que la voz de los trabajadores será el insumo principal en el diseño de las nuevas políticas públicas y normativas que regirán el sector productivo.

Rodríguez comentó que hay que respetar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del país. «Vamos a hacer una encuesta para los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela para conocer sus opiniones, sus condiciones laborales, para ver el respeto a sus derechos como trabajadores y trabajadoras, lo vamos a hacer a través del sistema patria. Así que pendientes, trabajadores del país que están en esta constituyente laboral», expresó.

El pasado 16 de diciembre de 2025, el Gran Congreso Constituyente de la Clase Obrera 2025 en Venezuela, concluyó su etapa plenaria en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, con importantes decisiones y acuerdos que marcarán el rumbo del país. Liderado por el presidente Nicolás Maduro, el evento recibió más de cinco mil propuestas provenientes de unas 22,000 asambleas de base celebradas en todas las regiones, refiere el portal del Mpppst.

El congreso contó con la participación de 1.059 super delegados y más de 5,000 delegados regionales elegidos por las bases, asegurando así una representación diversa y amplia de la clase obrera en este proceso constituyente.

Ley de Amnistía y Unión Nacional

En esta jornada, Rodríguez se refirió a la actualidad política del país, mencionando la consulta nacional sobre la Ley de Amnistía, la cual calificó como una iniciativa «para la unión y para la reconciliación». Hizo un llamado a todos los sectores a sumarse a esta ley y al programa de convivencia democrática y paz, buscando un encuentro respetuoso desde la diversidad y la pluralidad. «Venezuela quiere avanzar. Venezuela quiere superar las dificultades. Venezuela quiere vencer definitivamente el bloqueo ilegitimo contra nuestro país», declaró.

La mandataria finalizó su intervención haciendo un llamado a la unidad: «Unidos como un gran país. Unidos todos, vamos, planes concretos, acciones concretas, pero con nuestros máximos intereses como República y virtudes republicanas como lo concibió nuestro padre Simón Bolívar de una patria libre y soberana».