EEUU: maestros de San Francisco en huelga exigen mejoras salariales y laborales

Huelga de maestros en San Francisco, California, EEUU

10 de febrero de 2026.- El Distrito Escolar Unificado de San Francisco en California, Estados Unidos, enfrenta su mayor crisis laboral en 50 años, tras el inicio de una huelga docente el lunes 9 de febrero que provocó el cierre de 120 escuelas. La medida de fuerza afecta a unos 50.000 estudiantes, luego de que el sindicato y las autoridades estatales no lograran un consenso sobre el aumento de sueldos y la mejora en las prestaciones de salud.



Tras casi un año de negociaciones fallidas, el profesorado demanda un incremento salarial del 9 por ciento en los próximos dos años, además de un financiamiento integral para la atención médica familiar. La disputa financiera se centra en los 92 millones de dólares anuales que el distrito afirma no poseer para cubrir las exigencias de los trabajadores.



Mientras las autoridades escolares alegan falta de liquidez, los representantes sindicales sostienen que los recursos pueden obtenerse de los fondos de reserva, argumentando que irían de igual manera a las aulas y los centros escolares.



Esta tensión se ve agravada por el hecho de que los docentes de San Francisco perciben una de las contribuciones sanitarias más bajas del área de la Bahía, provocando una huida constante de profesionales hacia ciudades con condiciones más competitivas.



Más allá del aspecto económico, la movilización denuncia la calidad educativa, especialmente en el área de educación especial. Los docentes manifiestan una sobrecarga administrativa y pedagógica que supera su capacidad operativa, exigiendo una mayor inversión para contratar personal especializado.



La falta de infraestructura adecuada y la escasez de maestros han generado interrupciones constantes en el calendario escolar, lo que ha llevado a gran parte de la comunidad estudiantil y local a manifestar su respaldo a la huelga.



Según el analista político Salvatore Di Mauro, en entrevista para la multiplataforma informativa teleSUR, la actual huelga en San Francisco no es un hecho aislado, sino un síntoma de un modelo educativo estadounidense en crisis. Di Mauro señala que la disparidad entre los salarios docentes y el creciente costo de vida es una tendencia nacional que se ha agravado en la última década debido a la inflación y a una inversión pública insuficiente en casi todos los estados.



Ese escenario pone en duda la sostenibilidad a largo plazo de la educación pública bajo las condiciones actuales. En esta misma línea, el analista destaca una tendencia hacia la privatización de la enseñanza mediante nuevas legislaciones en diversos estados, lo que deriva en una reducción sistemática de recursos para las instituciones públicas.



En este contexto, California se presenta como una excepción, ya que es uno de los pocos estados —solo diez en todo el país— que garantiza legalmente el derecho a huelga, permitiendo a los docentes organizarse para exigir mejoras que en otras regiones serían casi imposibles de gestionar.



La huelga en San Francisco es una advertencia de lo que podría extenderse en la región, ya que docentes de otras ciudades californianas han anunciado paros indefinidos para el mes de marzo si no se alcanzan acuerdos que reviertan el abandono institucional.