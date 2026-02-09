CPNB detiene a dos sujetos por tráfico de drogas en San Antonio del Táchira

9 de febrero de 2026.-Como parte de los operativos de seguridad desplegados en la frontera del estado Táchira, funcionarios de la División Contra Drogas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana capturaron a dos hombres que transportaban un kilo con 164 gramos de marihuana.

El procedimiento tuvo lugar en la Avenida Venezuela con Calle 8 del municipio Bolívar, donde los efectivos interceptaron un vehículo color negro que ocultaba dos panelas de la sustancia ilícita.

El hallazgo fue posible gracias a la intervención del ejemplar canino “Drako”, quien detectó el cargamento oculto en el automóvil. Tras la detención, los sujetos fueron verificados a través del Sistema de Investigación e Información Policial, determinándose que uno de ellos se encuentra solicitado por las autoridades venezolanas y posee antecedentes penales en la República de Colombia.

Tanto los ciudadanos como la evidencia incautada fueron puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público con competencia en materia de drogas. A los implicados se les procesará por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.