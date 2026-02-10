(VIDEOS) Consumo en Venezuela se incrementó 32% en comparación a enero 2025

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez visitó este lunes 9 de febrero la Planta Procesadora de Alimentos L´prado.

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó este lunes que el consumo en el mes de enero 2026 tuvo un crecimiento de más del 32% con relación a enero 2025.

«Esta es la senda que nosotros estamos buscando para nuestro país. Que Venezuela no se detenga, que Venezuela avance, que Venezuela crezca y crezca con paz económica, con paz política, con paz social», dijo.

Desde la planta Alimentos Río de Oro L´Prado, ubicada en el municipio Baruta del estado Miranda, la mandataria encargada informó que el año 2025 Venezuela rompió récord de producción en materia de embutidos.

En este sentido, detalló que Venezuela llegó a producir 125.325 toneladas de embutidos en el año 2025 «y no tengo duda que esta planta (L´Prado) aportó su granito de arena para el crecimiento.

Resaltó que estos logros se han acrecentado gracias al diálogo económico que existe en el Consejo Nacional de Economía Productiva, espacio de encuentro en el que se debaten ideas para el robustecimiento de la economía del país.

Recordó que Venezuela registró 19 trimestres de avance sostenido, logrando un salto del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025.

Respeto a los precios acordados

Rodríguez destacó que lo observado en la Planta Procesadora de Alimentos Río de Oro L’Prado constituye un ejemplo a seguir para Venezuela en este año 2026, al demostrar el potencial de la producción nacional.

Rodríguez indicó que deben ser respetados los precios acordados con la industria nacional, garantizando que no exista especulación contra el pueblo venezolano.

«Que no exista especulación contra el pueblo de Venezuela, eso debe ser parte de los acuerdos del diálogo económico y social que ha instalado el Programa de Convivencia Democrática y Paz (…) Es el diálogo para encontrarnos, pero es también para encontrarnos en la diversidad de los sectores, en el sector económico, en el sector político, en el sector social y que vayamos marchando para garantizar que el futuro de Venezuela, la independencia y la soberanía», señaló.

Rodríguez también acotó en cuanto al control de la permisología, que se ha escuchado a la industria y se llegó a una conclusión sobre las medidas que se debían adoptar, políticas de protección, control sanitario y acompañamiento a la industria nacional.

«Récord de crecimiento sector embutido en los últimos 10 años, pero fue también gracias al diálogo económico que hay en el Consejo Nacional de Economía, donde escuchamos al sector, vimos el problema, estaba entrando mucho embutido, importado, incluso sin permisología, sin ningún tipo de control sanitario, inmediatamente se adoptaron medidas y políticas de protección y acompañamiento a la industria nacional y aquí está el resultado», expresó.

En este sentido, el ministro de Industria y Comercio Nacional, Luis Villegas, destacó que se han mantenido mesas técnicas para el sector de la carne, esto con el fin de eliminar las trabas en los procedimientos, y de esta manera proteger la industria nacional.

«Nosotros estamos integrados la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Ministerio de Alimentación, el Seniat, el Ministerio de Industria y Comercio para nosotros no permitir el ingreso de todos estos embutidos que además no tienen los estándares de calidad que tiene la industria Nosotros tenemos mesas técnicas para la carne, que estamos en permanente comunicación con ellos y diseñando las normas técnicas que nos van a permitir proteger la industria nacional», explicó Villegas.

Mercados a Cielo Abierto

Durante la actividad, el ministro para la Alimentación, Carlos Leal Tellería, informó que más de 23 mil toneladas de alimentos son distribuidas semanalmente para el pueblo venezolano en los Mercados a Cielo Abierto.

Asimismo, dijo que el Motor Agroalimentario se encuentra en crecimiento, subrayando, al mismo tiempo, que Venezuela tiene reservas de alimentos para 116 días en almacenes y silos para la seguridad alimentaria del país.

«Permanentemente, se hacen reuniones con todo el equipo del Motor Agroalimentario para evaluar cómo va el Sistema Agroalimentario y podemos decir que en este momento tenemos un Sistema Agroalimentario en armonía total, con niveles de abastecimiento muy importantes que inclusive nos permiten considerar reservas estratégicas», puntualizó.

Leal Tellería destacó que existe actualmente una cosecha fuerte, lo que permite el abastecimiento permanente y la disponibilidad de todos los rubros y con mucha variedad en los anaqueles, todos los supermercados, abastos, en la redistribución privada, pública, que «está potenciándose con la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval) y los mercales y mercados a cielo abierto».

Esta empresa venezolana, fundada en el año 2017 por dos jóvenes emprendedores venezolanos, se ha dedicado a la elaboración y comercialización de embutidos y carnes procesadas, ofreciendo productos de alta calidad al mercado nacional. Hoy comercializan bajo su marca insignia L’Prado y cuentan con todo el proceso de encadenamiento productivo.