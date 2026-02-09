Ministerio Público investiga mortandad serial de gatos en Antímano

El suceso fue rastreado y localizado en el callejón Los Orientales en la parroquia Antímano

Tras la aparición de varias mascotas domésticas muertas, con señales de mutilación, en el callejón Los Orientales, sector Carapita de la parroquia Antímano, el Ministerio Público designó a la Fiscalía 88 Nacional Plena con competencia en Defensa Ambiental y Fauna Doméstica, para investigar y sancionar tales hechos.

La instancia designada comenzó a realizar inspecciones y recolectar pruebas criminalísticas sobre lo que el propio Ministerio Público calificó como una "mortandad serial", mientras que los habitantes del lugar exigieron aplicación de la ley, y movimientos animalistas se pronunciaron luego que en diversas direcciones digitales se publicaron fotografías que muestran a un hombre rodeado de gatos sin vida y aparentemente descuartizados.

Detallan algunas de esas publicaciones a través de Internet, que la comunidad del barrio Carapita y diversos grupos de proteccionistas exigieron justicia, logrando que el suceso fuera rastreado hasta el callejón Los Orientales en la citada parroquia, ubicada en el Distrito Capital.

En la misma reseña publicada en la cuenta oficial @mpublicove, el titular de ese despacho Tarek William Saab, dejó claro que «el Ministerio Público, bajo nuestra gestión, no tolerará actos crueles y degradantes contra los animales".

De acuerdo con la Ley de Protección a la Fauna Doméstica y Silvestre, están previstas penas de hasta tres (3) años de cárcel por incurrir en maltrato animal agravado, un delito que las autoridades consideran probado por las evidencias preliminares.

Funcionarios del Ministerio Público exhortaron a los residentes del callejón Los Orientales, y a otros vecinos, a que colaboren con las autoridades que investigan el caso, aportando cualquier dato que facilite la captura de los responsables.