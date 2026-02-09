Venezuela recibe al vuelo 109 de 120 migrantes deportados de Estados Unidos

9 de febrero de 2026.-Con el firme compromiso del Gobierno Bolivariano, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria (GMVP), de seguir garantizando el retorno seguro y la reincorporación tanto laboral como educativa al desarrollo productivo del país, más de 100 migrantes venezolanos repatriados desde Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU); arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en vuelo 109 este lunes. Este grupo incluyó 101 hombres, 17 mujeres y 2 niñas, informó Prensa Mpprijp.

Es importante mencionar, que el recibimiento de los connacionales estuvo a cargo de funcionarios de los diversos órganos de seguridad ciudadana tales como: el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.



Protocolo de recepción de repatriados



Tras su desembarque, los migrantes repatriados en Venezuela pasan por un túnel migratorio, donde cada persona es entrevistada para revisar su caso. Luego reciben atención médica por parte de las instituciones del Gobierno Bolivariano, para posteriormente ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.



Finalmente, el Gobierno venezolano, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, reitera su compromiso con la protección y el bienestar de sus ciudadanos, facilitando su retorno y asegurando que reciban la atención necesaria al llegar al país, tal como lo ha indicado el Presidente de la República, Nicolás Maduro, la Presidenta (E), y el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón.





