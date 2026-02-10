Gaceta Oficial 43.303 lunes 26 de enero 2026

Gaceta Oficial 43303, lunes 26 de enero de 2026.

Official Gazette 43303, Monday, January 26, 2026.

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SENIAT

Providencia que otorga el beneficio de Jubilación Especial, a Ralibel Briceño Gómez.

Providencia que establece la tasa aplicable para el cálculo de los intereses moratorios correspondiente al mes de diciembre de 2025.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Rosmili Caroly Rondón Rondón, en la Unidad de Depuración Inmediata de Casos del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con sede en Cumaná, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la citada Circunscripción Judicial.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Daniel Eliseo Herrera Betín, en la Sala de Flagrancia, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con sede en Valencia.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Luis Emilio Salazar Gibory, en la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Delta Amacuro, con sede en Tucupita y competencia en materia de Defensa Ambiental y Fauna Doméstica.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Rita Carolina Rodríguez Solarte, en la Fiscalía Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Maracaibo.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Reinner Obneey Gafaro Garavito, en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en San Cristóbal.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Alondra Nadibel Nasr Pérez, en la Fiscalía 98 Nacional Plena en materia de Protección de Derechos Humanos y Diversidad de Género.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Nohelith del Carmen Ferrer Fuenmayor, en la Fiscalía Décima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Maracaibo.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Willian René Tovar, en la Fiscalía Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Guarenas y competencia en materia de Protección en Derechos Humanos y Ejecución de la Sentencia.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Elimar Martínez Ereipa, en la Fiscalía Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Guarenas y competencia en materia de Protección de Derechos Humanos y Ejecución de la Sentencia.

Resolución que traslada a Joshua Hiram Páez Hidalgo, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía 53 Nacional Plena.