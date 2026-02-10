Personalidades y organizaciones de EEUU exigen a Trump el fin de la agresión contra Cuba

10 de febrero de 2026.- Importantes figuras públicas, artistas, funcionarios electos y organizaciones de Estados Unidos firmaron una carta abierta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la que exigen el cese inmediato de la política de agresión contra Cuba, al advertir que someter a un pueblo por hambre constituye una forma de terrorismo.



Entre los firmantes se encuentran los actores Mark Ruffalo, Kal Penn y Susan Sarandon, la escritora Alice Walker, así como 22 miembros del Consejo de la Ciudad de Nueva York, junto a diversas organizaciones sociales y políticas.



La misiva, titulada “Llamado a la Conciencia” y divulgada a través de la red social X por The People’s Forum, denuncia que la más reciente Orden Ejecutiva de “emergencia” emitida por Trump tiene como objetivo provocar hambruna masiva y sufrimiento humano en Cuba, al impedir que la isla importe petróleo u otras fuentes de energía esenciales para su supervivencia.



Según el texto, esta política representa “una estratagema cínica y burda para distraer a la opinión pública de los problemas internos en Estados Unidos”, y advierte que, como ocurrió anteriormente con Venezuela, podría convertirse en el preludio de un ataque militar ilegal.



“No se trata de una política de seguridad nacional; es un acto deliberado de guerra económica destinado a estrangular a toda una población”, subraya el documento, que recalca el rechazo de millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos a lo que califica como un acto inhumano contra el pueblo cubano.



El Llamado recuerda que durante la Administración del expresidente Barack Obama (2009-2017) se inició un proceso de normalización de relaciones bilaterales, que incluyó la reapertura de embajadas tras más de 50 años, y fue recibido ampliamente como el fin de políticas anacrónicas heredadas de la Guerra Fría.



Sin embargo, denuncia que Trump revirtió ese proceso, y que su Orden Ejecutiva del 29 de enero, al calificar a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos, carece de fundamento real y sirve como pretexto para imponer severas sanciones económicas, incluso contra terceros países que intenten comerciar o suministrar petróleo a la isla.



El documento alerta que las consecuencias humanas de esta medida serán devastadoras, incluyendo apagones prolongados, parálisis en la distribución de alimentos y medicamentos, y riesgos críticos para el sistema hospitalario, afectando especialmente a niños, ancianos y personas enfermas.



“Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. Someter a una población por hambre no es diplomacia; es una forma de terrorismo”, enfatiza el texto.



Finalmente, el Llamado exhorta a Trump a respetar la voluntad del pueblo estadounidense y el derecho internacional, recordando que durante más de 30 años la Asamblea General de la ONU ha condenado por abrumadora mayoría el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.



“Queremos tener relaciones normales con Cuba, tratarla con igualdad y respeto, y ver al pueblo cubano como nuestros vecinos y no como nuestros enemigos”, concluye la misiva con un mensaje contundente: “¡Dejen vivir a Cuba! ¡Cuba no es una amenaza!”.

