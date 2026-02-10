Cabello sobre Guanipa: Fue detenido por "violar las condiciones" de excarcelación y pretender "embochinchar al país"

Diosdado Cabello Credito: Web

10-02-26.-El secretario general del Psuv, Diosdado Cabello, confirmó este lunes la nueva detención del opositor Juan Pablo Guanipa, asegurando que se llevó a cabo por «violar las condiciones» de excarcelación.



Durante la rueda de prensa del partido, el ministro acusó al exdiputado de pretender «embochinchar al país».



«Desde el mes de octubre el presidente Maduro ordenó la revisión de casos de personas que estaban detenidas por cometer delitos (…) han salido 897 personas, no había pasado nada, salieron, se encontraron con su familia hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país violando las propias condiciones bajo las cuales se les está dando libertad», expresó.



En ese sentido, indicó que ya no son 897, «son 896 porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada llamando a las calles; este país quiere paz, es una oportunidad que se les está dando».



Por otra parte, habló de forma irónica sobre los rumores que apuntaban a que había huido junto a Freddy Bernal a España.



«Este que está aquí, no soy yo; yo estoy ahorita en Barajas y me llevé a Freddy Bernal. Este no soy yo, por si acaso; quiero aclararlo. Todo esto se logra con inteligencia artificial y unas imágenes que dejamos el año pasado», agregó.

