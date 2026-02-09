Estados Unidos dice que no regresará a la estudiante universitaria Any Lucía López deportada a Honduras

Considera "inviable" darle visa

9 de febrero de 2026.-Un magistrado ordenó a la Administración que decidiera cómo rectificar el “error” que un oficial cometió al violar la orden judicial que impedía la deportación de Any Lucía López Belloza, detenida cuando viajaba para sorprender a su familia en Acción de Gracias, informó Telemundo.

El Gobierno del presidente, Donald Trump, aseguró el viernes que es “inviable” otorgar una visa a la estudiante universitaria Any Lucía López Belloza para que volviera a Estados Unidos, como lo recomendó un juez, tras un “error” que culminó en la deportación de la joven a Honduras en violación de una orden judicial de emergencia que lo impedía. López Belloza fue detenida cuando intentaba volar a Texas para sorprender a su familia por Acción de Gracias.

A mediados de enero, la Administración Trump se disculpó ante una corte por un “error” que permitió la deportación de la estudiante de la Universidad de Babson, Massachusetts.

La joven de 19 años fue detenida en el aeropuerto de Boston el 20 de noviembre y trasladada a Honduras dos días después. Una orden judicial de emergencia del 21 de noviembre ordenaba al Gobierno mantenerla en Estados Unidos durante al menos 72 horas.

El juez federal de distrito en Massachusetts Richard Stearns dio hasta el viernes para que el Gobierno decidiera cómo rectificar su “error”, a lo que un abogado del Departamento de Justicia respondió en un escrito que otorgarle una visa de estudiante era “inviable”, pues ella “no parece reunir los requisitos” para obtenerla.