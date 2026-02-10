Jornada de vacunación para fortalecer la sanidad animal y contribuir a la seguridad alimentaria en el estado Apure

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el apoyo financiero del Fondo Central para la Acción de las Naciones Unidas (CERF), desarrolla jornadas de vacunación animal en el estado Apure, en el marco del proyecto "Medios de Subsistencia Agrícolas para las comunidades afectadas por las inundaciones", con el objetivo de fortalecer la sanidad animal, proteger los medios de vida ganaderos y contribuir a la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.

Las jornadas se realizan en coordinación con la Gobernación del estado Apure, las alcaldías locales, el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) y con el acompañamiento del socio local de la FAO, el Observatorio Agroalimentario de Venezuela (OBAV), y contando con la participación activa de productoras y productores de la zona.

Durante las jornadas de vacunación realizadas se aplicaron más de 5.000 dosis contra Clostridium y rabia, además de vitaminas y vacunas contra la fiebre aftosa. Estas acciones beneficiaron a pequeños productores y sus familias en los municipios Biruaca y Pedro Camejo, fortaleciendo la sanidad animal y la protección del hato ganadero mediante un enfoque integral de prevención de enfermedades.

"Con las lluvias nos hemos visto muy afectados, incluso tuvimos que mover el ganado para otro fundo. Estas atenciones con vacunas son muy importantes para uno que tiene pocos recursos, nos ayudan a mantener con vida a los animales", expresó Rosa Hernández, productora local.

En conjunto, estas acciones han permitido reducir los riesgos sanitarios agravados por las inundaciones, tales como: la humedad prolongada, la acumulación de lodo, la contaminación de fuentes de agua, la mezcla de rebaños y el estrés en los animales, factores que incrementan su vulnerabilidad ante enfermedades potencialmente mortales o de alto impacto económico.

En estos contextos, las jornadas de vacunación se convierten en una herramienta esencial para reforzar la inmunidad de los animales, prevenir brotes y permiten recuperar de manera más rápida y segura las actividades agropecuarias.

Estas iniciativas representan una medida clave para mitigar los efectos de las recientes inundaciones en el estado Apure, protegiendo los medios de vida rurales y contribuyendo a salvaguardar la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades afectadas.

La FAO, en articulación con el INSAI y las autoridades locales, continuará con las jornadas de vacunación durante las próximas semanas, de acuerdo con el cronograma establecido, priorizando la atención de productores que no pudieron participar en las primeras fases y reforzando la cobertura sanitaria en los municipios Pedro Camejo, San Fernando y Biruaca.