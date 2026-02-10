Juan Pablo Guanipa bajo arresto domiciliario en Maracaibo tras su nueva detención, dijo su hijo

El líder opositor de ultraderecha, Juan Pablo Guanipa regresó este martes a su residencia familiar en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, bajo la modalidad de detención domiciliaria. La noticia fue confirmada por su hijo, Ramón Guanipa, a través de un mensaje publicado en la cuenta oficial del dirigente en la red social X.

Actualización del proceso judicial

Tras ser excarcelado el pasado domingo y recapturado el lunes por incumplimiento de las condiciones de su libertad cautelar, el Ministerio Público solicitó formalmente el arresto domiciliario como medida de resguardo mientras continúa el proceso penal. Guanipa, quien se encontraba en Caracas al momento de su recaptura, fue trasladado al occidente del país para cumplir con la orden judicial en su entorno familiar.

Contexto del caso

Guanipa enfrenta cargos relacionados por cargos de desestabilización e instigación al odio, en un expediente que se remonta a mayo de 2025. Su retorno a casa en condición de detenido ocurre en medio de un clima de alta tensión política y de un proceso de revisión de medidas judiciales que el Gobierno nacional ha vinculado a un esfuerzo de "reconciliación nacional".

La fiscalía argumentó que su comportamiento tras ser liberado el domingo (la caravana y las declaraciones públicas) constituyó una nueva fase de instigación, lo que justificó la revocatoria de su libertad plena y el paso al arresto domiciliario. El Ministerio Público sostiene que sus discursos y llamados públicos no son ejercicio de la libertad de expresión, sino una incitación a la violencia y al desconocimiento de las instituciones del Estado.

"Ya mi papá está en casa con nosotros en Maracaibo", expresó Ramón Guanipa, poniendo fin a las especulaciones o incertidumbre sobre el paradero del dirigente tras su detención el lunes por parte de fuerzas de seguridad en la capital.