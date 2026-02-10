INAMEH reporta polvo del Sahara y lluvias aisladas afectarán el territorio nacional

Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevén para las próximas horas la llegada de una capa de Polvo del Sahara que reducirá la visibilidad horizontal en el oriente del país, junto a precipitaciones de intensidad variable en diversas regiones.

El reporte oficial publicado del Inameh indica que buena parte de Venezuela mantendrá un cielo de nubosidad fragmentada, aunque se esperan descargas eléctricas puntuales en los Andes y la zona del Lago de Maracaibo durante la madrugada y la mañana.

El fenómeno atmosférico del Sahara afectará principalmente la zona oriental, mientras que el sur del país y la Guayana Esequiba registrarán lluvias intermitentes.

En las entidades de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, la nubosidad aumentará de forma significativa hacia la tarde y la noche, lo que provocará chubascos dispersos. Asimismo, el norte de Carabobo y el este del estado Falcón presentarán lloviznas breves debido a la inestabilidad climática en la franja costera.

Para la Gran Caracas, que abarca el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el pronóstico anticipa un cielo parcialmente nublado durante todo el período. No se descartan precipitaciones débiles en las zonas montañosas de estas entidades, especialmente en las primeras horas del día y al finalizar la tarde.