EEUU incauta buque petrolero vinculado a crudo venezolano en operativo internacional

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este lunes la incautación del buque «Aquila II», una embarcación de transporte de hidrocarburos presuntamente vinculada al comercio de petróleo venezolano y acusada de violar las sanciones económicas impuestas por el gobierno estadounidense.

Según un comunicado oficial, la nave fue interceptada después de una extensa operación de inteligencia y seguimiento que inició en aguas del mar Caribe y culminó con su captura en el océano Índico. Durante la persecución, el «Aquila II» intentó evadir el cerco naval, lo que obligó a las fuerzas militares estadounidenses a realizar un abordaje para asegurar el control de la embarcación.

Las autoridades norteamericanas señalaron que el buque operaba en abierta contravención de las restricciones establecidas durante la administración del ex presidente Donald Trump, las cuales prohíben el tráfico marítimo de embarcaciones sancionadas en la región del Caribe y su participación en el comercio de crudo venezolano.