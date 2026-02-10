Alerta en Montalbán III: Denuncian ola de atracos contra mujeres entre Juan Pablo II y Juan Vives Suriá

A nuestra redación llega esta denuncia de las comunidades de Juan Pablo II y Juan Vives Suriá. debido a la presencia de uno o varios delincuentes ques están haciendo de las suyas en esta área del suroeste metropolitano:

Habitantes de las comunidades de Juan Pablo II y Juan Vives Suriá, manifiestan su creciente preocupación ante una serie de hechos delictivos que tienen como blanco principal a las mujeres del sector. Según testimonios de las víctimas, un sujeto de estatura promedio y tez morena ha estado operando con total impunidad en los alrededores y dentro del Urbanismo Juan Vives Suriá.

Modus Operandi y Perfil del Sujeto

El individuo, quien porta un arma de fuego tipo revólver, centra su actividad en dos modalidades:

Asalto directo: Persigue a mujeres que regresan de sus actividades o que salen a pasear a sus mascotas. Se presume que es el mismo sujeto que semanas atrás robó a mano armada un negocio en el Urbanismo Juan Vives Suriá.

Hurto de vehículos: Ha sido visto merodeando los estacionamientos de Juan Pablo II, donde abre los vehículos para robar baterías, computadoras y otras pertenencias.

Contradicción en la Seguridad Local

La comunidad resalta un punto crítico: en el Urbanismo Juan Vives Suriá funciona una estación de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el robo al comercio ocurrió a escasos metros de dicha sede. "No se entiende que, con tanta presencia policial y agentes motorizados patrullando el área, un delincuente ande haciendo de las suyas a su antojo", señalan los afectados.

Llamado a las Autoridades

Los habitantes piden una investigación inmediata y mayor vigilancia efectiva para capturar a este peligroso sujeto antes de que ocurra una tragedia mayor.