Venezuela incrementa la producción de petróleo en casi un millón de barriles diarios

10-02-26.-Venezuela, a través de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), aumentó la producción petrolera en la Faja Petrolífera del Orinoco, revirtiendo la mayoría de los recortes de producción que había ordenado en sus propios campos recientemente.



Según publicó Reuters, fuentes cercanas a las operaciones comentaron que la producción total de la nación caribeña está cercana al millón de barriles de petróleo diarios (bpd).



Los pozos ubicados en la región oriental de Venezuela están produciendo más de 500.000 bpd, luego de que se registraran aumentos durante el fin de semana en varios proyectos, más de 100.000 bpd por encima de los contabilizados a principios de enero.



Las comercializadoras Trafigura y Vitol recibieron en enero, licencias por parte del Gobierno de Estados Unidos para exportar y vender millones de barriles de petróleo venezolano.



Igualmente, EEUU ha dado autorizaciones que permiten a empresas estadounidenses exportar crudo venezolano, así como también suministrar combustible a la nación suramericana.

