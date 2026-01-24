(VIDEOS) Amenaza: Jefe de Patrulla Fronteriza afirma que la represión en Minnesota "no se detendrá" a pesar de las protestas de residentes

Olas de residentes de Minneapolis llenaron las gélidas manzanas de la ciudad y abarrotaron el estadio de la NBA de los Timberwolves este viernes para exigir que ICE abandone sus vecindarios, incluso cuando el funcionario de inmigración que orquesta la represión prometió que las detenciones no disminuirían.

Las manifestaciones se extendieron prácticamente por toda la ciudad el viernes.

Los habitantes de Minnesota, afectados por la tormenta, soportaron temperaturas bajo cero en una marcha por el centro, una protesta en el aeropuerto, una concentración en un estadio y organizaron un "apagón económico" en el que los negocios cerraron sus puertas para boicotear la presencia de ICE.

Pero el Jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, redobló la incesante campaña de detención, que en ocasiones ha afectado a residentes legales, ciudadanos estadounidenses e incluso a un niño en edad preescolar.

El viernes anterior, Bovino prometió continuar la búsqueda gubernamental de "extranjeros delincuentes".

"Vamos a sacarlos de las calles en masa", prometió Bovino en una conferencia de prensa. "Estamos en marcha. No nos rendiremos".

Niños y familias se encuentran entre las personas atrapadas en la campaña de deportación masiva.

Un menor de 5 años fue detenido junto a su padre en la entrada de su casa a principios de esta semana, lo que se suma a la creciente lista de encuentros polémicos por los que funcionarios federales y estatales se enfrentan.

Continúan las consecuencias por el tiroteo de ICE a la madre de Minneapolis, Renee Nicole Good, mientras dos fuentes comentaron a CNN que un agente del FBI originalmente encargado de investigar el encuentro ha renunciado.

Mientras la tensión alcanza su punto álgido en Minnesota, Maine se ha convertido en el último estado en la mira de la represión.

La administración Trump, siguiendo su afición por los apodos que evocan memes, ha bautizado la iniciativa como "Operación Captura del Día" y ha anunciado más de 100 arrestos esta semana.

