(VIDEO) "Hay que lograr la estabilización": Jorge Rodríguez descarta elecciones en un "período inmediato"

10-02-26.-El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, descartó que se vayan a realizar elecciones en un «periodo inmediato», alegando que, primeramente, se debe lograr una «estabilización».«El gobierno de Delcy Rodríguez en realidad busca eso, estabilizar completamente el país, hacerlo todo bueno y reconciliar a todos, a toda la población de Venezuela», señaló Rodríguez en una entrevista a Newsmax.A continuación, precisó que no prevé que se celebren elecciones en un futuro próximo.«Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este periodo inmediato en las que haya que lograr la estabilización», agregó Jorge Rodríguez.«Lo que hemos acordado en este momento, en lo que estamos trabajando ahora mismo, es lo que llamamos la reinstitucionalización del país para que cada institución del país pueda volver a ser llevada al pleno poder y pleno reconocimiento por todos», continuó.«Vamos a trabajar en el calendario que se adapte a todos y que garantice no solo a los ganadores, sino también a quienes no ganen, que todas las garantías serán seguras y que serán proporcionadas por ambos partidos actuales», sumó.Cuando se le preguntó si eso significaba que las últimas elecciones fueron ilegítimas, respondió que no.«Hay una realidad que refleja que hemos estado divididos durante mucho tiempo… En Venezuela tenemos un itinerario muy claro, un calendario muy claro para las elecciones, y esto está claramente establecido en la Constitución de Venezuela. Y este gobierno interino va a hacer todo siguiendo exactamente lo que establece la Constitución», acotó.