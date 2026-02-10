Oliver Matos, el niño venezolano con los niveles cognitivos más altos de EEUU

Oliver Augusto Matos Reyes Credito: 2001

10-02-26.-La diáspora venezolana vuelve a brillar en el ámbito académico. Oliver Augusto Matos Reyes, un niño de tan solo 11 años nacido en Barquisimeto, estado Lara, se ha convertido en noticia en el sector educativo estadounidense tras registrar un coeficiente intelectual (IQ) de 146.



Esta cifra lo sitúa en el rango de superdotación y lo posiciona como uno de los niveles cognitivos más altos registrados para su edad en ese país.



Para sus padres, Ann Reyes y Alirio Matos, la brillantez de Oliver no fue una casualidad, sino una constante desde sus primeros años de vida:



A los 2 años y medio: Ya leía con total fluidez.



A los 5 años: Dominaba la geografía mundial, identificando países y capitales con precisión en un globo terráqueo.



En la actualidad: Ha superado con éxito siete de los test de intelecto más rigurosos de los Estados Unidos, validando sus capacidades ante las instituciones académicas más exigentes.



Oliver no solo destaca por su capacidad de procesar información, sino por su madurez emocional y habilidades sociales.



En su entorno escolar, es reconocido por, utiliza el diálogo constructivo para resolver problemas, es un fanático de los discursos, la historia y la geografía.



A pesar de su corta edad, ya proyecta su futuro en las áreas de Leyes y Economía.



Apoyo especializado



Actualmente, la familia Matos Reyes se encuentra en una búsqueda activa de apoyo especializado y programas para talentos excepcionales.



Criar a un niño con tales niveles cognitivos requiere herramientas pedagógicas que los sistemas escolares tradicionales a menudo no pueden cubrir.



"Buscamos brindarle las herramientas necesarias para que desarrolle todo su potencial sin perder su esencia de niño", han manifestado sus representantes.



Oliver se suma a una lista creciente de niños venezolanos que, tras migrar, han dejado en alto el nombre de Venezuela, especialmente de su ciudad natal, Barquisimeto.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 584 veces.

La fuente original de este documento es:

2001 (https://2001online.com/migracion/orgullo-venezolano-conoce-a-oliver-matos-el-nino-con-los-niveles-cognitivos-mas-altos-de-eeuu-202612923550)