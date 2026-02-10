(VIDEO) EEUU ataca otra lancha en el Pacífico y causa dos muertos

Los ataques y destrución de lanchas por parte de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico comenzaron en los últimos meses de 2025

10-02-26,.-Estados Unidos atacó el lunes (09.02.2026) otra lancha supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico y durante el ataque dos tripulantes fueron asesinados y otro sobrevivió, informó el Comando Sur.

Las fuerzas armadas estadounidenses detallaron que, luego del ataque, la Guardia Costera activó el sistema de búsqueda y rescate para hallar al tripulante sobreviviente.

En su cuenta de X, el Comando Sur detalló que el operativo fue ordenado por el general Francis L. Donovan, quien está a cargo de esta división militar desde el pasado 5 de febrero.

El ataque contra la lancha, que se suma a otros 40 similares realizados en aguas internacionales desde agosto de 2025, se produjo en una "conocida ruta del narcotráfico", de acuerdo con la misma fuente.

Este mismo lunes, Estados Unidos también realizó un ataque a un submarino en el Pacífico, en conjunto con fuerzas armadas de Colombia, logrando la destrucción de 10 toneladas de cocaína y la detención de cuatro sospechosos.

El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede una semana después dela visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales comenzó en el Caribe varios mese antes de la intervención militar en Caracas que culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, para trasladarlos a una cárcel federal de Nueva York.

