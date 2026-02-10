Periodistas piden incorporar reparación a la víctima en el proyecto de amnistía

Edgar Cárdenas, secretario general del CNP Caracas

10 de febrero de 2026.- El Colegio Nacional de Periodistas seccional Distrito Capital (CNP Caracas) pidió a la Asamblea Nacional (AN) incluir la figura de reparación e indemnización a las personas víctimas de daños por motivos políticos en el texto que se propone como ley de amnistía.



La solicitud fue presentada en una comunicación dirigida a la comisión especial designada para impulsar la consulta pública del proyecto de ley de amnistía general para la convivencia democrática, aprobada en primera discusión por el órgano legislativo.



Edgar Cárdenas, secretario general del ente caraqueño, indicó que entre las propuestas figura la asistencia médica hospitalaria, subvención, devolución de bienes y desbloquear la señal de Internet en los medios digitales de noticias, censurados por el gobierno.



“La reincorporación a sus actividades laborales en los entes de la administración pública nacional, estadal o municipal los periodistas y trabajadores de la prensa que fueron despedidos por motivos políticos”.



Solicitud del CNP Caracas



1. Solicitamos la creación de un mecanismo de protección para los periodistas y trabajadores de la prensa víctimas de la violencia política.



2. Atención asistencial médica y hospitalaria por parte del Estado por los daños físicos y a la salud provocados por su detención, persecución, aislamiento, hostigamiento y maltratos, entre otras violaciones a los derechos humanos.



3. Sustento y manutención



4. Reincorporación a sus actividades laborales en los entes de la administración pública central o descentralizada, de carácter nacional, estadal o municipal, incluyendo a las empresas del Estado y sus empresas filiales tras haber sido despedidos por motivos políticos.



Incluir al Colegio Nacional de Periodistas como ente consultor y veedor permanente para certificar la cualidad de los beneficiarios



II. RESTITUCIÓN DE MEDIOS Y LIBERTADES INFORMATIVAS



Entendiendo que la reconciliación y convivencia democrática exigen el restablecimiento del ecosistema informativo, proponemos se incluya en el texto de la propuesta de amnistía:



1. La restitución inmediata de los bienes muebles e inmuebles, equipos de transmisión y herramientas de trabajo que hayan sido objeto de confiscaciones o expropiaciones por motivos políticos en contra de los medios de comunicación social, periodistas y trabajadores de la prensa.



2. Reapertura de espacios radiales, digitales o televisivos que fueron censurados, bloqueados o clausurados por motivos políticos, garantizando el derecho a informar verazmente y sin represalias.



3. Cese del bloqueo a la señal de Internet en los portales digitales de noticias.



El CNP reitera que no habrá reconciliación verdadera ni convivencia democrática mientras el derecho constitucional a informar sea considerado como un delito y a los periodistas se les impida ejercer su profesión conforme a la Constitución, Ley del Ejercicio del Periodismo y demás leyes de la República.

* Libertad inmediata para los periodistas y trabajadores de la prensa que aún permanecen detenidos por motivos políticos.

