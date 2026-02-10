(VIDEO) "Es una piratería": Embajador ruso en Venezuela denuncia la táctica de Occidente para "robar" recursos

El embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasárov, explicó cuál es el 'modus operandi' de los países occidentales para perpetuar sus políticas extractivistas y "neocoloniales" en el mundo, mediante el descrédito a Moscú.

En entrevista con RT, el diplomático recalcó que el empeño que tienen políticos y hasta jefes de Gobierno occidentales de apostar a la "diplomacia de micrófonos" para atacar cualquier alianza con Rusia, "solo es una forma de competencia injusta" que busca beneficiar a sus aparatos económicos extractivistas.

"Cuando desde el mundo occidental (...) dicen, no solo ahora, antes también, que hay que reducir la influencia de Rusia en tal o cual región (...) solo es una forma de competencia injusta, una competencia que persigue crear las condiciones favorables de las compañías provenientes de países occidentales", alegó.

Por ese motivo, alertó que la práctica obedece a una visión "neocolonial o neocolonialista", cuyo fin último es excluir a Rusia de cualquier escenario para que las compañías occidentales tengan "el privilegio de trabajar o de robar" en cualquier nación.

Más en detalle, se refirió al caso de Venezuela, luego de que el Gobierno de EE.UU. decidiera incautar ilegalmente buques que transportaban curdo venezolano. "Es lo mismo, es una piratería", denunció.

La incautación de los buques petroleros ocurrió antes del ataque militar de EE.UU. en Caracas, que terminó con el secuestro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Agresión a Venezuela

A inicios de este año, Maduro y Flores fueron secuestrados en Caracas y trasladados a Nueva York, durante una operación militar que incluyó ataques a lugares de interés militar, aunque también se alcanzaron zonas urbanas y hubo víctimas civiles.

Caracas calificó las acciones de Washington como una "gravísima agresión militar" y advirtió que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación. Asimismo, muchos países del mundo, entre ellos Rusia y China, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. La Cancillería rusa dijo que a Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin ninguna intervención externa.

Además, Trump y otros altos cargos de su Gobierno se han arrogado el control unilateral de la industria petrolera venezolana por tiempo "indefinido", tras aseverar que solo Washington autorizará las ventas de crudo procedentes del país suramericano.