Australia vive jornadas de protestas por visita de presidente israelí

"Criminales de guerra no son bienvenidos aquí" reza la pancarta

10 de febrero de 2026.- Autoridades en Australia solicitaron este martes moderación y garantías para que las protestas se desarrollen de manera pacífica, tras los enfrentamientos registrados entre la policía y manifestantes en la ciudad de Sídney en rechazo a la visita al país del presidente de Israel, Isaac Herzog.



La policía informó sobre la detención de 27 personas, incluidas 10 acusadas de agredir a agentes de seguridad, después de los incidentes violentos ocurridos la noche del lunes.



Los disturbios comenzaron cuando los manifestantes se negaron a abandonar el lugar de la protesta en el centro de la ciudad, ante lo cual las fuerzas del orden intervinieron para despejar las vías peatonales.



Varios manifestantes, incluida una diputada de la oposición, denunciaron que la policía empleó la fuerza contra ellos.



Las autoridades del orden del estado de Nueva Gales del Sur confirmaron que no se registraron heridos de gravedad, mientras que el primer ministro, Anthony Albanese, expresó su “profunda frustración" por los actos violentos.



Al respecto, llamó a expresar las opiniones de forma pacífica y subrayó que los australianos no quieren trasladar el conflicto a su país.



Miles de manifestantes se congregaron en el centro de Sídney para protestar contra la visita de Herzog, que tiene lugar tras el tiroteo en la playa de Bondi durante una celebración religiosa judía en diciembre pasado y donde murieron 15 personas



Las autoridades otorgaron a la policía poderes excepcionales para gestionar las concentraciones, lo que incluye dirigir a las multitudes, restringir el acceso a zonas específicas y registrar vehículos, medidas cuya impugnación legal fue rechazada por un tribunal de Sídney.



Imágenes televisivas mostraron intentos de manifestantes de traspasar las barreras de seguridad antes de ser obligados a retroceder por la policía, que empleó gas lacrimógeno y spray de pimienta para dispersar a la multitud.



El primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, defendió la actuación policial, señalando que los agentes enfrentaron circunstancias de extrema tensión.



Por el contrario, el grupo Palestine Action Sidney afirmó que los manifestantes estaban cercados y no pudieron retirarse, acusando a la policía de utilizar caballos y spray de pimienta, además de ejecutar detenciones arbitrarias.



La diputada del Partido Verde, Abigail Boyd, declaró que recibió golpes mientras intentaba abandonar el lugar, confirmando que sufrió dolores en el brazo y el hombro, mientras que el comisario adjunto Peter McKenna insistió justificar las acciones policiales, las cuales, alegó, demostraron “autocontrol frente a situaciones peligrosas".