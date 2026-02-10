Bono Contra la Guerra Económica: ¿Quiénes lo cobran y cuánto reciben en febrero 2026?

El Sistema Patria inició el pago del Ingreso Bono Contra la Guerra Económica correspondiente a febrero de 2026, dirigido a trabajadores activos de la administración pública, jubilados y pensionados.

Los montos del Bono Guerra Económica febrero 2026nestán indexados al tipo de cambio oficial y varían según el sector beneficiado. Los trabajadores públicos reciben 120 dólares indexados; los jubilados, 112 dólares; y los pensionados, 50 dólares.

Cada grupo cuenta con una fecha de acreditación distinta, la cual se notifica de manera progresiva a través del Sistema Patria. El bono aplica a empleados del sector público, pensionados del IVSS y del programa 100% Amor Mayor.

Los beneficiarios reciben la notificación mediante mensaje de texto del número corto 3532 y a través de la aplicación veMonedero. Para cobrar, el número telefónico debe estar registrado y validado en la plataforma Patria.