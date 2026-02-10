Rusia denuncia posturas neocoloniales de EEUU contra Cuba y Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores Serguéi Lavrov denunció hoy las posturas neocoloniales de las presiones de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela, y reafirmó la solidaridad de Rusia con los pueblos de ambas naciones.

"En el foco de nuestra atención sigue estando la lucha contra cualquier práctica neocolonial, desde las medidas coercitivas unilaterales hasta las intervenciones militares. En este contexto confirmamos la solidaridad con los pueblos de Venezuela y Cuba", refirió el canciller en un videomensaje a propósito de celebrarse hoy el Día del Diplomático ruso.

Al respecto, el jefe de la diplomacia del gigante euroasiático destacó que desde Moscú están convencidos de que solo los países caribeños pueden elegir su destino.

En ese contexto, Lavrov enfatizó que la nación eslava está interesada en continuar con la práctica de una cooperación internacional honesta y en igualdad de condiciones acorde a los principios de entendimiento mutuo, confianza y buena vecindad.

Por su parte, el embajador de Rusia en La Habana, Víctor Koronelli, reiteró en declaraciones a la agencia rusa TASS que Moscú observa "con gran preocupación la situación en la región de América Latina y el Caribe".

El incremento de las presiones y la escalada de la retórica agresiva por parte de Washington, especialmente contra la hermana Cuba, socavan la seguridad y estabilidad en esta región del mundo, enfatizó.

A juicio del diplomático ruso, "la estrategia de máxima presión del Norte contra Cuba, con las recientes restricciones unilaterales persiguen un solo objetivo: sofocarla económicamente".

Asimismo, manifestó el rechazo categórico a estas acciones en contra de un país que atraviesa una situación difícil, provocada por el criminal bloqueo comercial, económico y financiero impuesto hace casi 70 años.

El 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.

El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» como Hamás y Hezbolá y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Ante estas acusaciones sin fundamento, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

Frente al incremento de estas presiones, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó la víspera que Rusia mantiene estrechos contactos con Cuba para buscar "posibles vías para solucionar estos problemas, o al menos, paliarlos".