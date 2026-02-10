(VIDEO) El discurso de Rufián, sobre Trump: "Se pasea por el mundo como un bully" y se refiere a Venezuela

Martes, 10 e febrero e 2026.- El discurso de Rufián, sobre Trump: "Se pasea por el mundo como un bully" y hace referencia a lo ocurrido en Venezuela.El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha llamado este jueves al presidente estadounidense, Donald Trump, “defraudador”, “pedófilo” y “violador”. “Hoy un defraudador, un pedófilo y un violador llamado Donald Trump se pasea por el mundo como un bully por el pasillo del instituto dando collejas sin problema”, ha dicho durante la comparecencia en el Congreso del ministro de Exteriores, José Manuel Albares.“La maldad y la crueldad están de moda. Hoy ser un chungo y una mala persona está de moda. Porque da votos. Así se ganan elecciones.En Madrid tenemos ejemplos muy claros y en Catalunya también”, ha dicho también. “Ya no hace falta mentir. Hace 20 años en la invasión de Irak necesitaron de meses de mentiras con las famosas armas de destrucción masiva. Ahora ya no lo necesitan”, ha añadido.