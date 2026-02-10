Bolsas de América Latina dejan atrás a Wall Street con un récord inédito en décadas

Bolsa de Valores de Lima, Perú

10 de febrero de 2026.- Las bolsas de América Latina dejaron atrás a Wall Street y arrancaron el primer mes de 2026 con un potente impulso, según los datos que arroja el índice bursátil MSCI, que agrupa las principales acciones de mercados emergentes como Perú, Colombia, Chile y México.



Al cierre de enero, el índice MSCI América Latina —que condensa las acciones más grandes y líquidas de los principales mercados regionales— subió 15,2 % en dólares y 11,1 % en moneda local, lo que implica su mejor desempeño mensual desde hace 20 años, refiere Bloomberg.



Las bolsas latinoamericanas superaron al S&P 500, con un alza acumulada de 31,10 %, frente al 1,74 % registrado por el índice estadounidense. En ese período, los mercados de la región alcanzaron 57 máximos históricos en sus indicadores locales: 16 en Perú, 13 en Colombia, 10 en Chile, 10 en México y 8 en Brasil.

Razones de las alzas



La razón detrás de este notable desempeño, según los analistas, se debe a la subida de los precios de materias primas como el cobre y el oro, que benefician especialmente a Perú, Chile y México, países productores.



Por otra parte, hay recepción de flujos de capital extranjero, puesto que los inversionistas globales están más receptivos a los mercados fuera de EE.UU. A este panorama se suma el debilitamiento del dólar, que hace que los activos latinoamericanos resulten más atractivos.



En general, existe una mayor confianza en la estabilidad política y económica latinoamericana, lo que también atrae a inversionistas.



En 2025, la región cerró con altos rendimientos bursátiles que dejaron atrás a otras zonas, al registrar alzas mayores al 50 % en dólares.