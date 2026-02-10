Indígenas ecuatorianos promoverán revocatoria de mandato de Noboa

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), impulsará un proceso de revocatoria de mandato contra el presidente del país, Daniel Noboa Credito: Agencias

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), impulsará un proceso de revocatoria de mandato contra el presidente del país, Daniel Noboa; así lo anunció el nuevo titular de la organización, Leonidas Iza.

La decisión surge tras una resolución adoptada en el más reciente congreso de la Ecuarunari, filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y responde a un análisis político realizado por las bases de la organización.

"Creo que la mayoría de los ecuatorianos confiaron en el presidente de la República, pero así como confiaron, en este momento también hay una reacción negativa frente a lo que está haciendo el gobierno nacional", indicó Iza.

Durante una intervención radial este lunes 9 de febrero, el dirigente explicó que el movimiento busca articular esfuerzos con otros sectores sociales para evitar iniciativas dispersas. Entre los posibles aliados se encuentran organizaciones como la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), movimientos indígenas evangélicos. como el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine), y diversos sindicatos que ya han manifestado posturas similares ante el descontento social y político que atraviesa el país.

Leonidas Iza, quien fue candidato al Ejecutivo en los comicios de 2025, subrayó que la revocatoria no es una decisión personal, sino un mandato orgánico. "Es una decisión del congreso y, en consecuencia, lo que tenemos que hacer luego de la posesión, es mirar la parte estratégica y lo que corresponda en nuestros territorios", aseguró.

A este escenario de presión política se han sumado figuras de otros sectores, como la excandidata vicepresidencial Verónica Silva, quien ha denunciado una ausencia del mandatario y la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado.

"Ecuador necesita la renuncia o destitución urgente del presidente. No estamos ante simples errores de gestión. Estamos ante un Estado capturado. Ecuador tiene un presidente ausente, más tiempo fuera del país que gobernando, que ha permitido que el crimen organizado penetre la justicia, las instituciones de control y sectores de la fuerza pública", declaró Silvia.

Agregó que "por responsabilidad democrática, Noboa debe irse. Por renuncia o por destitución constitucional. Si la Asamblea no cumple su deber (Art. 130 de la Constitución), la ciudadanía tendrá que abrir las salidas democráticas urgentes".

Asimismo, las personas que resultaron heridas por la represión policial en protestas y paro nacional (motivado por la decisión del gobierno de Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel) también exigen la salida del presidente. Uno de los afectados, Saire Cachiguanco, pidió que el mandatario renuncie para que el país pueda ser dirigido por personas que realmente se preocupen por el bienestar de la población.

De acuerdo con el marco constitucional de Ecuador, la ciudadanía posee el derecho de remover de su cargo a cualquier autoridad de elección popular, incluyendo al presidente, prefectos, alcaldes y asambleístas, mediante la revocatoria de mandato. Este ejercicio democrático permite finalizar la gestión de un funcionario de manera anticipada, si se cumplen los parámetros legales establecidos.

Para el caso específico del presidente, la normativa exige que haya transcurrido el primer año de gestión, que en el caso de Daniel Noboa, se cumple el 24 de mayo de 2026.

El procedimiento formal requiere que los colectivos interesados presenten una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Una vez admitido el trámite, los promotores deben recolectar una cantidad específica de firmas de respaldo ciudadano que validen el pedido. Tras la verificación de estas rúbricas, el organismo electoral procede con las etapas correspondientes para decidir la continuidad del mandatario en las urnas.