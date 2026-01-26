(VIDEO Trabajadores de CVG Carbonorca denuncian explosión en la planta y negligencia de la administración

Trabajadores de CVG Carbonorca (Ciudad Guayana) denuncian una explosión en la planta el viernes #23E al mediodía. Negligencia de la gerencia de la empresa y el acelerado deterioro de la planta, es parte de las razones de la explosión que pone en riesgo vidas obreras, denuncian. pic.twitter.com/Rp4pVVL1yT — La Izquierda Diario Venezuela (@LaIzqDiario_VE) January 25, 2026

26-01-26.-Los trabajadores de la empresa CVG Carbones del Orinoco (CARBONORCA), empresa maquiladora de ánodos para celdas electrolíticas de reducción de aluminio primario, denuncian una explosión a las 12:20 pm del día viernes 23 de enero de 2026, en el área de trituración de cabo de celda. Recalcan negligencia por parte de la gerencia de la empresa.Los trabajadores denuncian que dicha explosión es producto de una fuga de gas natural, gas usado en su proceso productivo. Pero destacan que esta fuga de gas natural fue reportada en los últimos 4 días por los trabajadores del área y la gerencia de la empresa, que encabeza el presidente José Ramón Graffe Heredia, se negó a paralizar las operaciones para corregir esta fuga por necesidades del sector según afirmó, poniendo la vida en riesgo a los trabajadores de esa industria.Afortunadamente luego de la explosión de la sala de control y áreas adyacentes sólo se tienen pérdidas materiales, que seguramente serán subsanadas a la brevedad posible, sin embargo, la vida de un trabajador no se puede recuperar.Es de destacar que, recientemente el sábado 17 de enero del año en curso, un conjunto de bombas, que manejan aceite térmico inflamable, explotaron ocasionando un incendio, esto producto de una fuga de aceite por falta de repuestos de sellos mecánicos. Este incendio debió ser atacado por los propios trabajadores, ya que los equipos de extinción de incendios como los camiones bombas están dañados, unos por baterías y otros por el motor de arranque.Los trabajadores denuncian que esta situación pone en vilo a una industria de alto riesgo de incendio y de unas condiciones paupérrimas de operación, debido a esta gerencia que fue enviada desde la empresa hermana CVG Venalum y que en su gestión han pauperizado las operaciones de planta. Esto al punto de poner en riesgo la vida de los trabajadores, así como también, los procesos de reducción de aluminio, debido a la inoperancia de este presidente de la junta directiva, José Ramon Graffe.Ante estos hechos los trabajadores hacen un llamado a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela Dra. Delcy Rodríguez que tome carta en el asunto, e instruya a el señor Héctor Silva a abrir una investigación severa en esa planta donde se violan los derechos laborales y se pone en vilo la vida de los trabajadores por actitudes arrogantes.Estas denuncias se han realizado en múltiples oportunidades, enfatizan los trabajadores, haciendo hincapié que es importante se active una auditoría general, para observar las condiciones de esta planta en 3 años de acelerado deterioro.