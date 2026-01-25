El «Discombobulator» (El Desconcertante) así se llama el arma sónica secreta utilizada para neutralizar el sistema de defensa en el secuestro del presidente Nicolás Maduro

"Discombobulator" (el Desconcertante) arma secreta usada en Venezuela causa estos efectos: Un guardia afirmó que las fuerzas estadounidenses desplegaron una "onda sonora muy intensa", describiendo que "de repente, sentí como si mi cabeza explotara por dentro". Según este relato, los compañeros comenzaron a sangrar por la nariz, vomitar y perder la capacidad de mantenerse en pie. Credito: Agencias

En una revelación que ha sacudido los cimientos de la inteligencia militar global, el presidente estadounidense Donald Trump proporcionó detalles sin precedentes durante una entrevista exclusiva con The New York Post sobre la tecnología empleada en la incursión del pasado 3 de enero en territorio venezolano. Bajo el nombre de «Discombobulator» (El Desconcertante) , Trump describió un dispositivo de guerra sónica de última generación que, según sus propias palabras, es una capacidad que «nadie más tiene» en el mundo. Aunque el mandatario aclaró que legalmente no tiene permitido discutir proyectos clasificados, sus declaraciones confirmaron que este armamento fue la pieza clave para neutralizar por completo el sofisticado sistema de defensa de las fuerzas bolivarianas, dejando inoperativos incluso los equipos de alta tecnología suministrados por Rusia y China. Según el mandatario, el dispositivo inhabilitó de manera instantánea el equipamiento militar venezolano, impidiendo que se lanzara un solo cohete o se activara cualquier respuesta defensiva coordinada ante el avance de las fuerzas especiales estadounidenses.

Los testimonios de los soldados venezolanos que sobrevivieron al asalto estadounidense proporcionan una visión aterradora sobre los efectos físicos y técnicos de este sistema. Miembros del equipo de seguridad de Maduro relataron cómo, en un instante, todas las pantallas de radar se apagaron sin explicación, sumiendo a las bases en un apagón tecnológico total que fue seguido inmediatamente por un sobrevuelo masivo de drones y helicópteros. Sin embargo, el aspecto más perturbador del relato es el efecto de la «onda sonora intensa» desplegada por las fuerzas estadounidenses; guardias presidenciales describieron sentir que sus cabezas «explotaban por dentro», perdiendo el equilibrio y sufriendo síntomas físicos graves como vómitos y sangrado nasal espontáneo. Estos efectos han llevado a expertos militares a comparar el arma con versiones hiperpotenciadas de los aturdidores sónicos vistos en la ciencia ficción —citando similitudes con dispositivos mostrados en la serie Stranger Things— o con una evolución táctica y dirigida de los fenómenos acústicos conocidos como el «Síndrome de La Habana».

Desde un punto de vista técnico, los analistas sugieren que el «Discombobulator» representa el pináculo de la interferencia de espectro y los pulsos electromagnéticos localizados. El sistema funciona bloqueando las señales de mando de los misiles y anulando todas las comunicaciones, desde radios analógicas hasta redes digitales inalámbricas. Esta capacidad de inhibición permitió que los soldados estadounidenses operaran con una ventaja técnica abrumadora, disparando con una precisión y velocidad que los testigos describieron como sobrehumana, estimando cadencias de hasta 300 balas por minuto mientras los defensores locales eran incapaces siquiera de mantenerse en pie. Esta revelación no solo explica el éxito en el secuestro del presidente Maduro y Cilia Flores, sino que confirma los peores temores de las potencias extranjeras sobre la existencia de un arsenal invisible en manos de Washington, capaz de anular tecnologías de defensa convencionales en cuestión de segundos y sin dejar rastro de combate tradicional. así como la violación a acuerdos internacionales en el uso de armas de guerra. Y se preguntan todos y si otro país hubiera utilizado este tipo de armamento, ¿cómo habrían reaccionado EEUU y sus países acólitos?.

El derecho internacional humanitario rige la elección de los métodos y medios de guerra, a la vez que prohíbe o restringe el uso de ciertas armas, así lo recuerda el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La Asociación Americana de Juristas, junto a otras organizaciones de diversos países, presentaron el lunes 12 de enero ante la Corte Penal Internacional (CPI) una demanda contra el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios de ese gobierno, por los delitos de «presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y consideración especial sobre la posible calificación de la toma de rehenes con fines coercitivos», cometidos por el régimen yanqui contra Venezuela el 3 de enero de 2026.