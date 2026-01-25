Barack Obama dice que el asesinato de Alex Pretti debería ser una "llamada de atención" para todos los estadounidenses

25 de enero de 2026,-El expresidente Barack Obama emitió un comunicado el domingo en honor a Alex Pretti, residente de Minneapolis asesinado, advirtiendo que su muerte a tiros a manos de agentes federales de inmigración debería servir como una "llamada de atención a todos los estadounidenses, independientemente de su partido, de que muchos de nuestros valores fundamentales como nación están siendo cada vez más atacados", informó El Guardian.

La declaración del demócrata se produce un día después de que agentes federales mataran a Pretti, de 37 años, durante una protesta contra la ocupación federal de Minneapolis. Pretti era enfermero de cuidados intensivos del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) y propietario legal de armas con permiso para portarlas.

"Durante semanas, la gente de todo el país ha estado indignada, con razón, por el espectáculo de reclutas enmascarados del ICE y otros agentes federales que actúan con impunidad y emplean tácticas que parecen diseñadas para intimidar, acosar, provocar y poner en peligro a los residentes de una importante ciudad estadounidense", escribió Obama.

"Y, sin embargo, en lugar de intentar imponer algún tipo de disciplina y rendición de cuentas a los agentes que han desplegado, el presidente y los funcionarios de la administración actual parecen ansiosos por agravar la situación".