Buque con un millón de barriles de petróleo venezolano zarpa con destino a Luisiana: Es el primer envío directo a EEUU

26-01-26.-Un buque petrolero fletado por Tranfigura zarpó este domingo, 25 de enero, del puerto de José, estado Anzoátegui, con destino a Luisiana Offshore Oil Port (LOOP), según lo dejan en evidencia los datos públicos de rastreo, así como documentos revisados por la agencia Reuters.



Este es el primer envío directo de crudo venezolano a Estados Unidos, tras el acuerdo por un intercambio de 50 millones de barriles firmado por Pdvsa y la administración de Donald Trump, tras el arresto de Nicolás Maduro y el establecimiento del gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien, según Trump, sigue sus ordenes.



Cabe aclarar que Estados Unidos ya ha vendido petróleo venezolano como parte del pacto, pero estas cargas no fueron enviadas voluntariamente a ese país, sino que se trató de buques incautados por el Ejército estadounidense o envíos que se gestionaron, bajo supervisión de Estados Unidos, en naciones del Caribe, como Curazao.



Respecto a los tanqueros incautados, hasta ahora van siete, uno de ellos fue devuelto a puerto venezolano y los otros seis fueron escoltados a Estados Unidos para proceder con la venta supervisada del producto.



Por consiguiente, el buque que zarpó este domingo constituye el primer envío en términos estrictos del crudo venezolano a Estados Unidos, como parte del mencionado acuerdo.



El barco que lleva la carga hacia Luisina es el Gloria Maris (IMO 9899997), que navega con la bandera de Liberia.



El buque lleva una carga aproximada de 1 millón de barriles de crudo.

