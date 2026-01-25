Un funcionario de la federación alemana de fútbol quiere que se considere un boicot al Mundial por culpa de Donald Trump

BERLÍN, 25 de enero de 2026.— Un miembro del comité ejecutivo de la federación alemana de fútbol afirma que es hora de considerar un boicot al Mundial debido a las acciones del presidente estadounidense Donald Trump, informó Prensa Asociada.



Oke Göttlich, presidente del club St. Pauli de la Bundesliga y uno de los 10 vicepresidentes de la federación alemana, declaró el viernes al periódico Hamburger Morgenpost en una entrevista que "ha llegado el momento" de "considerar y debatir esto seriamente".



Trump ha sembrado la discordia en Europa con su oferta de adquisición de Groenlandia —un territorio semiautónomo de Dinamarca, miembro de la OTAN— y su posterior amenaza de imponer aranceles a ocho países europeos que se opusieron a la adquisición. Esto dejó a muchos de los aliados más cercanos de Estados Unidos advirtiendo de una ruptura con Washington que podría destrozar la alianza de la OTAN.



"¿Cuáles fueron las justificaciones para el boicot a los Juegos Olímpicos en la década de 1980?", preguntó Göttlich. "En mi opinión, la amenaza potencial es mayor ahora que entonces. Necesitamos tener esta conversación".



Estados Unidos será coanfitrión de la Copa Mundial del 11 de junio al 19 de julio, junto con Canadá y México. A los aficionados les preocupan los altos precios de las entradas, mientras que las prohibiciones de viaje impuestas por la administración Trump también impiden la asistencia de aficionados de algunos países competidores.