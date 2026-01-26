Asociación Nacional del RIfle y grupos pro-armas piden investigación exhaustiva sobre el asesinato de Alex Pretti

Grupos que suelen estar alineados con Trump piden una investigación mientras la NRA se involucra en el diálogo nacional.

L26 de enero de 2026.-a Asociación Nacional del Rifle (NRA) se ha unido a otros grupos de cabildeo y defensa de las armas, generalmente alineados con Donald Trump, para pedir al gobierno del presidente republicano que realice una "investigación exhaustiva" sobre el asesinato de Alex Pretti, el enfermero de 37 años que fue asesinado a tiros por agentes federales de inmigración en Minneapolis el sábado, informó El Guardian.

Según informes, Pretti tenía permiso legal para portar armas y es ciudadano estadounidense, donde el derecho constitucional a portar armas es un derecho constitucional. El video ampliamente difundido de su muerte a tiros no lo muestra sosteniendo un arma. Sí muestra a un agente acercándose a la parte baja de la espalda de Pretti y alejándose con lo que parecía ser una pistola, y Pretti siendo posteriormente asesinado a tiros.

La NRA intervino en el debate nacional sobre el asesinato de Pretti después de que Bill Essayli, nombrado por Trump para ejercer temporalmente como fiscal federal en California en 2025, publicara en redes sociales: "Si te acercas a las fuerzas del orden con un arma, es muy probable que tengan justificación legal para dispararte".

En respuesta, la NRA publicó: «Esta opinión… es peligrosa y errónea. Las voces públicas responsables deberían esperar una investigación completa, no generalizar ni demonizar a los ciudadanos respetuosos de la ley».