Petrolero fletado por Trafigura cargado con crudo pesado venezolano zarpa del puerto de Jose rumbo a Louisiana

Un buque petrolero fletado por la empresa Trafigura zarpó, este domingo 25 de enero, desde el puerto de Jose en Venezuela hacia el Louisiana Offshore Oil Port (LOOP), mostraron datos de envío de LSEG y documentos, siendo la primera carga que va directamente a Estados Unidos como parte de un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles acordado este mes entre Caracas y Washington.

Este mes, las casas de comercio Vitol y Trafigura recibieron las primeras licencias estadounidenses para cargar y exportar petróleo venezolano como parte del acuerdo. Desde entonces han enviado cargamentos a terminales de almacenamiento en el Caribe, desde donde han estado comercializando y vendiendo el crudo a refinerías en todo el mundo.

El buque Gloria Maris, con bandera de Liberia y transportando alrededor de 1 millón de barriles de crudo pesado Merey de Venezuela, es el primero que los comerciantes han enviado directamente desde Venezuela a un puerto estadounidense desde que inició el acuerdo, según los documentos y los datos.

Un buque más pequeño, el Volans, con bandera de Barbados, también zarpó desde José el domingo llevando unos 450 mil barriles de crudo venezolano al terminal de Bullen Bay en Curazao, mostraron los datos de LSEG.

Hasta ahora, los comerciantes han enviado entre 10 y 11 millones de barriles de petróleo venezolano en el marco del acuerdo de suministro, según datos de envíos. También se están preparando para comenzar a exportar fuel oil (aceite combustible), de acuerdo con las fuentes y documentos.

Antes de que Venezuela pueda revertir los recortes de producción que realizó durante un bloqueo estadounidense a todos los tanqueros sancionados, el país necesita drenar la mayor parte de los más de 40 millones de barriles que ha acumulado en almacenamiento desde el mes pasado.