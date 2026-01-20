(VIDEO) Estado de Catástrofe en el Sur de Chile: Incendios acaban con todo a su paso, casas, colegios y lo más lamentable la pérdida de vidas humanas

Desoladora imagen de lo que dejó uno de los destructivos incendios en el sur de Chile Credito: Agencias

Desde el 18 de enero de 2026, el presidente Gabriel Boric decretó el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe para las regiones de Ñuble y Biobío debido al avance descontrolado del fuego. Esta medida ha permitido el despliegue de las Fuerzas Armadas para colaborar en el combate de las llamas y garantizar el orden público.

Hasta ahora se han confirmado al menos 20 personas fallecidas, la mayoría concentradas en la comuna de Penco, en la Región del Biobío. Reportes indican que más de 34.600 hectáreas han sido consumidas por el fuego.

Son dolorosos los testimonios de los habitantes de estas comunidades, quienes cuentan como perdieron sus casas y todas sus pertenencias, se reportan más de 1.500 personas damnificadas, cerca de 300 viviendas destruidas y aproximadamente 50.000 evacuados en las zonas más críticas.

Muchos denuncian el retraso o ausencia de ayuda y apoyo gubernamental a las víctimas de este siniestro que enluta al país austral.

Localidades como Concepción, Penco, Tomé, Quillón y Ránquil han sido de las más golpeadas por la proximidad del fuego a zonas residenciales.

Causas e Investigación:

La emergencia se ha visto agravada por una combinación de temperaturas extremas, vientos intensos y baja humedad, condiciones conocidas como el pronóstico de "Botón Rojo", sin embargo la Fiscalía y el Ministerio Público mantienen como principal hipótesis la intencionalidad en el origen de los siniestros, investigando focos que comenzaron simultáneamente en distintas ubicaciones.

Las autoridades han ordenado restricciones de movilidad nocturna en zonas afectadas para facilitar el trabajo de emergencia y prevenir saqueos.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) mantiene decenas de incendios activos, con brigadas terrestres y aeronaves operando en los focos de mayor riesgo.

Alertas: El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) mantiene múltiples Alertas Rojas regionales y comunales activas.