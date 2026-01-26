Saime extiende jornada de renovación de cédulas sin cita hasta el 30 de enero

Operativo de cedulación en Caracas

26 de enero de 2026.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) extiende a partir de este lunes 26 hasta el viernes 30 de enero la jornada de renovación de cédula sin cita previa para mayores de 18 años en todas sus oficinas del país.



El operativo funcionará entre las 8:00 a. m. y las 4:30 p. m., lapso en el que también se realizará la verificación de datos para ciudadanos venezolanos y naturalizados con cédulas superiores a los 22 millones.



Para este proceso los venezolanos deben consignar una copia simple del acta de nacimiento, mientras que los naturalizados presentarán su Constancia de Naturalización o la Gaceta Oficial.



La institución aclara que no podrán renovar el documento quienes lo hayan obtenido en los últimos 6 meses.



En caso de hurto o extravío es obligatorio presentar la denuncia correspondiente; no obstante, si la cédula solo está deteriorada, bastará con entregarla ante el funcionario para tramitar la renovación.