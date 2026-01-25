Reportan la detención del subdirector nacional de Círculos Bolivarianos en Maracaibo

José Camargo Credito: VF

25-01-26.-José Camargo, subdirector nacional de los Círculos Bolivarianos, fue detenido el viernes en el sector 18 de Octubre, Maracaibo, por su presunta vinculación con el delito de incitación al odio.



El procedimiento se registró alrededor de las 6:00 de la tarde y estuvo a cargo de funcionarios de la División de Investigación Penal (DIP), adscrita a la Dirección de Investigaciones Estratégicas y Tácticas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Cpnb).



De acuerdo con la minuta policial que trascendió a los medios, la aprehensión se produjo tras labores de patrullaje cibernético realizadas en las redes sociales TikTok e Instagram. En el reporte se señala que los funcionarios detectaron contenidos que, presuntamente, formarían parte de una “guerra mediática para desestabilizar bases fundamentales del Estado venezolano”, así como llamados que generarían temor mediante la supuesta convocatoria de civiles armados en el municipio Maracaibo y zonas adyacentes.



Durante el procedimiento, a Camargo, de 53 años de edad, le incautaron un teléfono celular iPhone 16 Pro Max, color beige, y un equipo marca Poco, color negro.



Medios locales destacan que, en sus publicaciones más recientes en TikTok, Camargo había difundido una denuncia relacionada con una presunta irregularidad en el suministro de gas vehicular en la estación de servicio El Palotal, ubicada frente al Jardín Botánico de Maracaibo.

