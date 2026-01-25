Lula acusa a Trump de querer crear una "nueva ONU" y ser su dueño

Credito: Web

25-01-26.-El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este viernes a Donald Trump de intentar establecer una «nueva ONU» bajo su dominio exclusivo. Lula lanzó esta crítica en respuesta a la Junta de Paz que la Casa Blanca propone actualmente para la resolución de conflictos globales.



«En vez de corregir la ONU, como yo reivindico desde 2003 (…) con la entrada de nuevos países (al Consejo de Seguridad), el presidente Trump está haciendo una propuesta de crear una nueva ONU en la que él solito es el dueño», declaró el mandatario durante un acto público.



Lula aseguró que las acciones de Estados Unidos están rasgando la Carta de las Naciones Unidas y tirando al suelo el multilateralismo. El líder brasileño advirtió que hoy prevalece la «ley del más fuerte», postura que aleja a Brasil de la organización liderada por Trump.



Hasta el momento, una veintena de naciones, incluyendo aliados cercanos a la administración Trump, respaldan formalmente la iniciativa de la Junta de Paz. Sin embargo, las grandes potencias y la mayoría de los gobiernos europeos muestran reticencia al considerar que este organismo debilita a la ONU, reseñó EFE.



El mandatario también atacó los planes de inversión que Trump reveló esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos. El presidente estadounidense planea levantar complejos hoteleros de lujo en la Franja de Gaza, zona devastada por la guerra entre Hamás e Israel.



«Mataron más de 70.000 personas para decir que ahora van a recuperar Gaza y construir un hotel de lujo… ¿y el pueblo que murió?», lanzó Lula durante su intervención. El dirigente cuestionó así la ética detrás de los proyectos inmobiliarios en territorios en conflicto.



En este contexto, el presidente brasileño confirmó que ha mantenido conversaciones telefónicas con diversos líderes mundiales, incluyendo a los mandatarios de China y México. Lula busca establecer una estrategia común para defender el sistema multilateral frente a las propuestas unilaterales.



Lula enfatizó que bajo ninguna circunstancia acepta que Brasil «vuelva a ser colonia» de potencias extranjeras. El presidente defendió su derecho a mantener vínculos con Estados Unidos, Cuba o China simultáneamente, argumentando que el país sudamericano «no tiene preferencias».



«Estamos viviendo un momento crítico en la política mundial», afirmó el mandatario tras analizar el panorama global. Lula citó como ejemplo de esta crisis las recientes victorias electorales de la derecha en países como Chile y Honduras.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 507 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)