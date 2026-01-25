El agotamiento de las reservas obliga a La Habana a adquirir una carga de combustible en Africa

El agotamiento de las reservas oblifa a La Habana a adquirir una carga de combustible en Africa Credito: Agencias

Domingo 25 de enero de 2026.- El agotamiento de las reservas obliga a La Habana a adquirir una carga de combustible en África.

ddc-José Luis Reyes, Madrid 19 Ene 2026 - 19:00 CET



El buque Mia Grace llevaría a Cuba diésel o fueloil para la generación distribuida, hoy casi parada por falta de suministro.



La pérdida del suministro regular de petróleo de Venezuela desde hace alrededor de un mes y el agotamiento de los cargamentos llegados a fines de diciembre de Rusia y México habrían obligado al régimen de Cuba a hacer una compra de combustible en África.



Ver más

Según muestran las plataformas de rastreo satelital, el buque petroquímico Mia Grace partió el lunes 19 de enero de Lomé, en Togo, África, con una carga de combustible que debería llegar a La Habana el 4 de febrero.



El barco, que navega con bandera de Islas Marshall y tiene un tonelaje de peso muerto de 50 toneladas, podría transportar una compra hecha al contado de la empresa Cubametales, propiedad del conglomerado empresarial de los militares cubanos, GAESA, "con un comerciante europeo como intermediario", explicó a DIARIO DE CUBA el investigador no residente del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón.



"No está clara la calidad de la carga, pero especulamos que es diésel o fueloil. Togo no tiene ninguna refinación de petróleo, pero exporta petróleo refinado y alberga una gran infraestructura de tránsito y logística marítima", precisó.



La ruta del buque indica que, antes de cargar en Togo, el Mia Grace partió del puerto de Amberes, en Bélgica, donde GAESA ha realizado compras puntuales en años anteriores.



El volumen a bordo del barco sería de alrededor de 314.500 barriles de diésel o 280.500 barriles de fueloil, apuntó Piñón. "Parece que no está completamente cargado, según su calado", señaló.



La crisis de generación eléctrica en Cuba ha ido empeorando a los últimos días, a pesar de la disminución de la demanda como efecto de la caída de las temperaturas.



El lunes, la estatal Unión Eléctrica (UNE) de Cuba informó de la paralización casi total de la generación distribuida, que suele aliviar los apagones en el país, en especial durante el horario pico.



Ver más

Según el parte oficial, debido a "problemas por falta de combustible" no pueden operar 101 centrales de generación distribuida (927MW dejados de generar entre todas), mientras que otros 156MW se dejan de producir a causa de la escasez de lubricantes.



Asimismo, la patana de generación rentada a la firma turca Karadeniz Holding conectada a la subestación de Melones, en la bahía de La Habana, deja de aportar 30MW. El total dejado de producir entre todas estas tecnologías asciende a 1.113MW, casi un tercio de la demanda nacional de un día normal.



Las centrales de generación operan con diésel, mientras que las patanas lo hacen con fueloil.



Ver más

La caída de Nicolás Maduro en Venezuela y el bloqueo naval de EEUU a la "flota fantasma" que mueve crudo de ese país, muchos de cuyos barcos están sancionados por Washington, dejó sin ese suministro a La Habana desde diciembre.



Ahora México es su principal suministrador de combustible, más algunos cargamentos de Rusia. Esto no es suficiente para sostener la demanda de la Isla, de unos 100.000 barriles diarios, de los cuales alrededor de 40.000 son de producción nacional.







