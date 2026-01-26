(VIDEO) Moscú responde a informes sobre un posible bloqueo a Cuba

La información sobre un posible bloqueo de Cuba por parte de Estados Unidos genera preocupación. Así lo evaluó en una conversación con la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Leemos muchos mensajes al respecto. Es información preocupante. Sabemos que nuestros camaradas cubanos están decididos a defender sus intereses, a defender su independencia", comentó el vocero al referirse a la publicación del diario Politico sobre los planes de bloqueo a la isla. "Y también valoramos mucho nuestras relaciones bilaterales especiales con Cuba", añadió.

Politico informó el viernes pasado, citando fuentes, que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, está preparando un bloqueo total a las importaciones de petróleo del país caribeño.

Washington ya ha seguido una política similar en Venezuela, donde a principios de enero llevó a cabo un ataque a gran escala y secuestró al presidente Nicolás Maduro. Numerosos países del mundo, entre ellos Rusia, condenaron las acciones de EE.UU. en la región. Moscú repudió el ataque y señaló que Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin ningún tipo de intervención desde el exterior.