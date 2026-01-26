Maduro envía mensaje de aliento al pueblo venezolano

«Ustedes saben que tenemos un prisionero de guerra que se llama Presidente Nicolás Maduro Moros y desde donde está manda saludos al pueblo venezolano. Siempre en sus mensajes está el aliento para nuestro pueblo, el abrazo». Las palabras del jefe de Estado, las dio a conocer este domingo 25 de enero la mandataria encargada Delcy Rodríguez.

Durante un encuentro con los Trabajadores del Sector Hidrocarburos realizado en la refinería de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, Rodríguez se refirió a las fatídicas horas del sábado 03 de enero, día en que tropas estadounidenses bombardearon zonas de Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua, asesinando con sus acciones más de 100 personas, y secuestrando además al presidente constitucional Nicolás Maduro y a la primera combatiente y diputadas a la Asamblea Nacional, AN, Cilia Flores de Maduro.

El 05 de enero, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y la Primera Combatiente, Cilia Flores, se declararon inocentes durante su intervención ante el juez Jude Alvin Hellerstein, judío ortodoxo, de 92 años de edad, quien permanece en el Tribunal Federal del Palacio de Justicia Daniel Patrick Moynihan, Nueva York, Estados Unidos, desde hace 30 años.

«Soy inocente. Soy prisionero de guerra. Soy un hombre decente. Me acojo al Tratado de Ginebra. Sigo siendo Presidente de mi país», argumentó, el líder revolucionario, cuya defensa está a cargo de Barry Pollack, quien indicó que «hay preguntas sobre la legalidad de su secuestro militar». Se trata del abogado que defendió a Julian Assange.

Maduro estaba orgulloso de la recuperación de la industria petrolera

Ante trabajadoras y trabajadores petroleros, la presidenta encargada relató este domingo que el mandatario constitucional estaba orgulloso de la recuperación de la industria petrolera.

"Esa fatídica hora de la madrugada del 3 de enero del año 2026 tiene muchas lecturas. Veníamos de un proceso de recuperación de la industria petrolera, gasífera, petroquímica de Venezuela, en el marco de un bloqueo económico, criminal e ilegítimo sin precedentes", relató.

Rodríguez recordó que en diciembre de 2025 le correspondió el honor de informar a Venezuela que la industria petrolera había alcanzado un millón 200 mil barriles diarios de producción. Rememoró que ya para la época el país atravesaba el bloqueo naval que de manera unilateral impuso Estados Unidos.

Comentó que el presidente Nicolás Maduro sentía «un gran orgullo de lo que habíamos alcanzado", en referencia al aumento de la producción petrolera.

De inmediato la mandataria encargada felicitó a los trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera por este logro.

«Gracias porque sabemos el esfuerzo de nuestros trabajadores petroleros, gasíferos, de la petroquímica. Sabemos del esfuerzo, que de sus manos ha surgido bienestar para el pueblo venezolano», enfatizó, al tiempo que resaltó que conoce los esfuerzos de la clase trabajadora que no se rinde.

Finalmente, puso como ejemplo de resistencia la continuidad operativa de la planta anzoatiguense, recordando su papel estratégico frente al sabotaje petrolero de 2002-2003, orquestado por sectores fascistas de la derecha, una acción que busco destruir la industria petrolera y la Revolución Bolivariana liderada por el Comandante Eterno, Hugo Chávez Frías. «Sé que esta refinería, durante el sabotaje petrolero del año 2002, nunca se paró; aquí estuvieron de pie los trabajadores garantizando el combustible para Venezuela».

También recordó que gracias a los trabajadores petroleros, en 2025, Venezuela por primera vez en una década no exportó gasolina, «porque fueron las refinerías venezolanas, el complejo refinador de nuestra patria quien garantizó el combustible para el pueblo venezolano».

La también ministra del Poder Popular para Hidrocarburos señaló que ya la Junta Directiva de Pdvsa había revisado los planes de 2026, y se habían incorporados procesos para exportar combustible, «y se van a mantener».

En su discurso también mencionó que los trabajadores petroleros, «saben los días que hemos vivido, saben que tuvimos que recortar producción porque estábamos imposibilitados de exportar un barril de petrolero por el bloqueo naval» que aplicó EEUU contra la industria petrolera en los últimos meses de 2025.