Tormenta invernal deja a más de un millón de clientes sin electricidad en Estados Unidos

Desde Texas hasta Nueva Inglaterra, la monstruosa tormenta trae consigo condiciones peligrosas, lo que genera advertencias para evitar circular por las carreteras.

26 de enero de 2026.-Más de un millón de clientes en Estados Unidos se encuentran sin electricidad y más de 10,000 vuelos han sido cancelados debido a que una monstruosa tormenta invernal amenaza con paralizar gran parte del país con fuertes nevadas y lluvia helada, informó Aljazeera.

Se pronostica que la tormenta azote los dos tercios orientales del país el domingo y durante la semana, provocando un desplome de las temperaturas a niveles bajo cero y causando "impactos peligrosos en los viajes y la infraestructura" que se prolongarán durante varios días, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

A las 14:14 EST (19:14 GMT) del domingo, 1.005.641 clientes se encontraban sin electricidad, según PowerOutage.us, la mayoría en Tennessee, mientras que Misisipi, Texas, Luisiana, Kentucky, Georgia, Virginia y Alabama también se vieron gravemente afectados. Se pronosticaron fuertes nevadas desde el valle de Ohio hasta el noreste, mientras que una "catástrófica acumulación de hielo" amenazaba desde el valle bajo del Misisipi hasta el Atlántico Medio y el sureste.