Un enorme rayo cae sobre una marcha bolsonarista y deja decenas de heridos

Como un castigo divino, muchos interpretan el impacto de un rayo sobre defensores de Bolsonaro, en manifestación en Brasil Credito: Agencias

Una jornada de movilización política en la capital brasileña terminó en tragedia este domingo cuando un rayo impactó cerca de una multitud de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. Según el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos, el incidente dejó un saldo de 89 personas heridas, de las cuales 47 requirieron traslado hospitalario y 11 se encuentran en estado grave.

El suceso ocurrió aproximadamente a la 1:00 p.m. en la Praça do Cruzeiro, en el Eje Monumental de Brasilia, bajo una intensa tormenta eléctrica. En ese momento, miles de manifestantes participaban en la "Caminata por la Libertad y la Justicia", una movilización organizada por el diputado federal de derecha Nikolas Ferreira que recorrió unos 240 kilómetros desde Minas Gerais para exigir la amnistía del exmandatario.

Detalles del incidente:

Testigos describieron un destello cegador seguido de un estruendo ensordecedor que provocó el colapso simultáneo de varias personas. El rayo cayó cerca del camión de sonido y de una estructura de rejas metálicas donde se concentraban los asistentes.

Los equipos de emergencia, que ya se encontraban en el lugar por seguridad, instalaron carpas de triaje inmediatas. Las víctimas presentaron quemaduras, entumecimiento y desorientación; algunos incluso sufrieron hipotermia debido a la lluvia prolongada.

La marcha se produce mientras Jair Bolsonaro cumple una condena de más de 27 años de prisión, ratificada en septiembre de 2025, por su implicación en un complot golpista tras las elecciones de 2022. Actualmente, el expresidente se encuentra recluido en el complejo penitenciario de Papuda.

Videos que circulan en redes sociales muestran escenas de caos, con manifestantes cargando a los heridos en busca de auxilio mientras otros intentaban protegerse bajo paraguas y capas de plástico, elementos que habrían dificultado la evacuación rápida durante la descarga. El diputado Ferreira, líder de la marcha, visitó a los afectados en los centros de salud y pidió oraciones por su recuperación.

Interpretaciones simbólicas y "justicia divina"

En redes sociales, especialmente en sectores críticos al bolsonarismo, han surgido comentarios que interpretan el fenómeno natural como una señal o "castigo divino".

Muchos usuarios han señalado la ironía de que el rayo cayera precisamente durante un acto que cuestionaba decisiones judiciales. Algunos comentarios sugieren que el evento es un recordatorio de que "nadie está por encima de las leyes, ni humanas ni naturales".

Ciertos sectores progresistas han utilizado el incidente para reforzar su mensaje contra el golpismo, sugiriendo que la propia naturaleza parece rechazar las movilizaciones que buscan la amnistía para condenados por atentar contra la democracia.